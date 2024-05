Berlin (ots) -Am 07. Juni erscheint endlich Ralf Königs neues Buch "HARTER PSÜCHARTER" bei der Egmont Comic Collection. Die Comicreihe um Ralf Königs Traumpaar Konrad und Paul, die als täglicher Comicstrip das Zeitgeschehen kommentiert, geht nun endlich auch in Buchform in die dritte Runde. Dieses Mal wird es haarig, bekifft und nicht-binär, denn der Band enthält auf 284 Seiten die Geschichten "Beard Pride", "Queer Pride" und das Feiertagsspezial "Alfreds neues Jahr!". Die Geschichten begeisterten schon tausende Leser:innen seit über einem Jahr auf Social Media (https://www.instagram.com/ralfkoenig.de/). Ergänzt werden sie durch die bisher noch nicht veröffentlichte Geschichte "Daddys" und ein Nachwort des Autors.Als einer der bekanntesten deutschen Comicschaffenden nimmt der Kölner Ralf König einmal mehr die queere Community unter die Lupe. Dabei wirft er mit exzellentem Humor und der notwendigen Ernsthaftigkeit einen Blick auf die Konfliktfelder innerhalb der queeren Community und zwischen den verschiedenen Generationen. Seine Figuren Konrad und Paul setzen sich mit neuen Perspektiven des Gender, Schwul- und/oder Queerseins auseinander.Besonders in "Queer Pride" wagt sich der Autor auf unbekanntes Terrain, denn die neue Liebe von Pauls Neffen Cäsar, Leo, ist nicht-binär. "Die queere Szene ist mittlerweile vielfältiger als zu meinen Coming-out-Zeiten, sodass ich auch mal transsexuelle und nicht-binäre Charaktere einführen wollte. Allerdings war die einzige Möglichkeit, mich dem auf ehrliche Weise zu nähern, meine eigene Unwissenheit zum Thema zu machen und vor allem Konrad viele dumme - oder auch gar nicht so dumme - Fragen stellen zu lassen", schreibt Ralf König im Nachwort.Übrigens: Am heutigen Mittwoch, dem 22.05.2024 findet die offizielle Pre-Release Lesung um 20:00 Uhr im Berliner BKA-Theater am Mehringdamm in Berlin statt. Zusammen mit Margot Schlönzke liest Ralf König erstmals aus "HARTER PSÜCHARETR"."HARTER PSÜCHARTER" ist auch als auf 969 Exemplare limitierte Deluxe Edition mit signiertem Druck, weiteren Zusatzgeschichten und Making-of Material erhältlich."Ralf König - Harter Psücharter" - Egmont Comic Collection, EUR 29,00, ISBN 978-3-7704-0899-3 und "Ralf König - Harter Psücharter Deluxe" - Egmont Comic Collection, EUR 69,69, ISBN 978-3-7704-0699-9 sind ab dem 07. Juni 2024 im Handel erhältlich und auch unter www.egmont-shop.deFür Interviews, Pressetickets, Bildmaterial und Rezensionsexemplare, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Till ReischlPR Egmont Comic Collection, Egmont BÄNG! ComicsRitterstraße 2610969 BerlinPhone:: +49 (0) 1714964227E-Mail: t.reischl@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5784299