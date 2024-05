Ein führender Fahrzeughersteller für emissionsfreie Mobilität hat einen umfangreichen Auftrag über 100 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-LKWs erhalten, der die Bedeutung und das zukünftige Potenzial von grünen Transportlösungen unterstreicht. Dieser Trend zur Dekarbonisierung im Transportwesen wird durch ein Logistikunternehmen antizipiert, das schon zuvor 50 solcher Fahrzeuge bestellt hat und nun seine Flotte verdoppelt. Der Hersteller, mit Hauptsitz in Phoenix und einer Produktionsstätte in Arizona, setzt damit seinen Wachstumskurs im Bereich nachhaltiger kommerzieller Transportlösungen fort. Die Auslieferung der Bestellung ist für das Jahr 2025 geplant und fällt zusammen mit einem Anstieg des Frachtaufkommens an renommierten Häfen, was ineffiziente und nachhaltige Logistiklösungen immer wichtiger macht. Trotz der herausfordernden Finanzindikatoren, einschließlich einer Marktrendite, die eine Abschwächung [...]

Hier weiterlesen