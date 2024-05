SAN FRANCISCO, Kalifornien (IT-Times) - Amazon und Meta Platforms vertiefem ihr Engagement im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) mit einem Milliardeninvestment in das Unternehmen Scale AI. Amazon.com Inc. (Nasdaq: AMZN, ISIN: US0231351067) und Meta Platforms Inc. (Nasdaq: META) unterstützen Scale...

Den vollständigen Artikel lesen ...