Bonn (www.anleihencheck.de) - Die BIP-Daten für das erste Quartal deuten darauf hin, dass die britische Wirtschaft an Schwung gewinnt, so die Analysten von Postbank Research.Positiv hätten sich der Außenhandelsbeitrag, die Staatsausgaben und die Unternehmensinvestitionen ausgewirkt. Der Konsum der privaten Haushalte, der auch für die kurzfristige Inflationsentwicklung von Bedeutung sei, sei mit 0,2% ggü. Vorquartal eher schwächer ausgefallen. Daher werde es interessant sein zu sehen, ob die monatlichen Daten zum Einkaufsmanagerindex und zu den Einzelhandelsumsätzen in dieser Woche eine Fortsetzung des Aufwärtstrends im zweiten Quartal signalisieren würden. ...

