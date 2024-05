München (ots) -Social Media ist ein unverzichtbares Instrument, um die schnell wechselnden Trends in der Beauty-Branche im Blick zu behalten und um die Zielgruppe zu erreichen. Dabei sind die Fachkräfte im Beauty-Sektor nicht nur passive Beobachter: Laut einer Umfrage von Hiscox sind 54,3 % der befragten Fachkräfte gleichzeitig als Beauty-Influencer aktiv. Weitere 25,5 % können sich eine solche Tätigkeit in Zukunft vorstellen, obwohl sie bisher noch nicht in dem Feld arbeiten.Mit der Erweiterung des Tätigkeitsfelds gehen aber auch neue Risiken einher. So können schnell unbeabsichtigt geistige Eigentumsrechte verletzt werden, etwa Markenrechte, Bild- oder Musiklizenzen oder andere gewerbliche Schutzrechte. Angesichts der drohenden hohen Geldstrafen ist es für Beauty-Influencer ratsam, sich gegen solche Verletzungen abzusichern. Oftmals müssen sie dafür jedoch separate und oft kostenintensive Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen abschließen.Berufshaftpflichtversicherungen für die Beauty-Branche, die Influencer- und Veröffentlichungsrisiken abdecken, sind hingegen selten: "Wenn Beauty-Fachkräften eine Verletzung von Eigentumsrechten vorgeworfen wird, ist eine richtige Absicherung unerlässlich. Nur mit einer passenden Versicherung, die auch einen sogenannten Rechtsschutz beinhaltet und berechtigte Schadenforderungen übernimmt, können Betroffene sowohl für ihre Rechte kämpfen als auch finanzielle Schäden durch geistige Eigentumsrechtsverletzungen vermeiden. Bei der Neugestaltung unserer Berufshaftpflichtversicherung für Kosmetiker und Friseure im vergangenen Jahr haben wir deswegen auch ihre Nebentätigkeit als Beauty-Influencer berücksichtigt. Mit dieser Anpassung wollen wir die passgenaue Absicherung von Beauty-Spezialisten so einfach wie möglich machen", erklärt Marc Thamm, Underwriting Manager Technology & General Liability bei Hiscox.Über die Studie:Im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox befragte das Marktforschungsunternehmen Appinio 2023 in einer Umfrage 188 Fachkräfte in der Beauty-Branche zu ihrer Tätigkeit, ihrer Risikowahrnehmung und ihrem Versicherungsschutz.Pressekontakt:HiscoxLeo MolatoreArnulfstraße 3180636 München+49 (0) 89 54 58 01 566leo.molatore@hiscox.comFür weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:LHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 720187 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/5784373