Singapur (ots/PRNewswire) -Die Vantage Foundation gibt mit Stolz ihre Partnerschaft mit Teach For Malaysia (TFM) bekannt, um die indigenen Orang-Asli-Gemeinschaften in Malaysia durch Bildung zu stärken. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Aufgabe der Vantage Foundation, die unsichtbaren Herausforderungen, mit denen marginalisierte Gemeinschaften auf der ganzen Welt konfrontiert sind, ins Rampenlicht zu rücken.Die Vantage Foundation wird die Initiativen von TFM strategisch unterstützen, die sich mit den Bildungsherausforderungen von Orang-Asli-Schülern befassen, um sie zu sensibilisieren und zu befähigen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen."Unsere Partnerschaft mit Teach For Malaysia unterstreicht unser Engagement für integrative Bildung und die Förderung marginalisierter Gemeinschaften, insbesondere der Orang Asli", sagte Steven Xie, geschäftsführender Direktor der Vantage Foundation.Das Fachwissen von TFM bei der Rekrutierung, Ausbildung und Unterstützung von Lehrkräften steht im Einklang mit dem Auftrag der Vantage Foundation, soziale Mobilität und integrative Bildung zu fördern. Gemeinsam wollen sie systembedingte Barrieren abbauen und die Orang-Asli-Gemeinschaft stärken."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Vantage Foundation, um unsere Kinder durch Bildung zu fördern", sagte Fam Li Ying, Direktorin für Wachstum bei Teach For Malaysia. "Gemeinsam hoffen wir, die Vision zu verwirklichen, dass alle Kinder in Malaysia Zugang zu hochwertiger Bildung haben."Ein eindrucksvolles Beispiel ist Shawn Stanly, ein Lehrer an einer Schule in Banun. Shawns innovative Lehrmethoden schaffen ein fesselndes Lernumfeld, in dem die Fantasie blüht und Träume Gestalt annehmen. Sein Ansatz überbrückt die Kluft zwischen Schülern und unbekannten Konzepten und fördert die Lust am Lernen.Shawn fesselte seine Schüler beispielsweise, indem er das Klassenzimmer in das Innere eines Flugzeugs verwandelte. Inspiriert von der Sehnsucht eines Schülers nach einer Flugreise entwickelte Shawn eine "Flugsimulation", um den Horizont der Schüler zu erweitern. Trotz begrenzter Mittel verkleidete sich Shawn als Pilot und verwandelte das Klassenzimmer in ein Flugzeugcockpit, komplett mit einem behelfsmäßigen Fensterprojektor. Per Lautsprecher führte er seine faszinierten Schüler durch eine virtuelle Reise mit Air Banun zu Zielen wie Paris und dem Himalaya und vermittelte dabei faszinierende Fakten."Diese Erfahrung hat ihnen den Blick für die Welt außerhalb ihres Dorfes geöffnet", sagt Shawn, dessen Leidenschaft für das Unterrichten offensichtlich ist. "Es ist nicht nur ein Job, es ist eine Berufung", fügt er mit einem Lächeln hinzu und unterstreicht damit sein Engagement für die Stärkung der Orang-Asli-Gemeinschaften durch Bildung.Die Partnerschaft zwischen der Vantage Foundation und Teach For Malaysia stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit in Malaysia dar. Durch Zusammenarbeit und Fachwissen wollen sie das Leben von Orang-Asal-Schülern im ganzen Land verbessern.Erfahren Sie mehr über die Initiativen von Teach For Malaysia unter https://teachformalaysia.org/Informationen zur Vantage FoundationDie Vantage Foundation ist eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die im McLaren Technology Centre in Großbritannien mit Unterstützung des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) und des NEOM McLaren Extreme E Teams 2023 gegründet wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.vantage.foundation