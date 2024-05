Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. "Nvidia - sehen wir endlich Kurse über 1.000 US-Dollar?" titelte heute Morgen ein Börsenbrief in meinem Postfach. Gut möglich, lautet die Antwort, denn nur noch knapp fünf Prozent fehlen bis zur runden Marke - nach den Quartalszahlen heute Abend also durchaus eine Sache von wenigen Sekunden. Auch die Kursziele der beobachtenden Analysten wurden in den vergangenen Tagen reihenweise angehoben und einige von ihnen liegen weit über 1.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...