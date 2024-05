FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AQUILA EUROPEAN RENEWABLES INCOME FUND TARGET TO 80 (88)P - 'E-W' - BARCLAYS CUTS ATRATO ONSITE ENERGY TARGET TO 73 (77) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND TARGET TO 128 (132) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DOWLAIS PRICE TARGET TO 105 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEXTENERGY SOLAR FUND TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 87 (100) P - BARCLAYS CUTS OCTOPUS RENEWABLES INFRASTRUCTURE TRUST TARGET TO 88 (98)P - 'OW' - BARCLAYS CUTS SDCL ENERGY EFFICIENCY TARGET TO 79 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 500 (480) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BABCOCK TARGET TO 560 (529) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FORESIGHT SOLAR FUND TARGET TO 102 (99) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREENCOAT RENEWABLES TARGET TO 117 (113) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREENCOAT UK WIND TARGET TO 167 (166) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JLEN ENVIRONMENTAL ASSETS TO 'OVERWEIGHT' (E-W) - PRICE TARGET 110 PENCE - BARCLAYS RAISES M&G PRICE TARGET TO 215 (205) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP TARGET TO 124 (122)P - 'OW' - BARCLAYS RAISES VH GLOBAL SUSTAINABLE ENERGY OPP. TARGET TO 89 (88) P - 'E-W' - BARCLAYS REINITIATES SOFTCAT WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1800 PENCE - BERENBERG CUTS GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 299 (305) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 5312 (4921) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 1950 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG REINITIATES WEIR GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ITV PRICE TARGET TO 90 (80) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASSURA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 45 (52) PENCE - JEFFERIES CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1350 (1750) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS SSP GROUP PRICE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1150 (1300) PENCE - 'HOLD' - STIFEL RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13700 (12800) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken