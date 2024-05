Ripple News: XRP zeigt weiterhin bullische Tendenzen - jetzt kaufen?

Derzeit zeigt sich der Krypto-Markt mit einer recht breiten Volatilität, die allerdings in der vergangenen Woche bei fast allen großen Kryptowährungen einen merklichen Aufwärtstrend mit sich brachte. Auch Ripples nativer XRP-Token konnte von der bullischen Stimmung am Markt profitieren und einen kleinen Sprung nach oben schaffen.

Doch sind diese Kursgewinne von langfristiger Dauer? Heute scheint es so, als ob XRP wieder kleinere Kurskorrekturen hinnehmen muss, doch könnte ein erneutes Erstarken des großen Bitcoin-Tokens dafür sorgen, dass auch XRP einen erneuten Sprung nach vorne schafft. Ist also jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um in Ripples Kryptowährung zu investieren?

XRP überschreitet kurzfristig wichtige Marke von 0,55 US-Dollar

Ein wichtiger Schritt in der Preisentwicklung von XRP wurde bereits gestern getätigt, als der Krypto-Token kurzfristig die Marke von 0,55 US-Dollar überschreiten konnte - zuletzt war dies Anfang Mai gelungen, woraufhin allerdings eine starke Kurskorrektur folgte, die den XRP-Coin sogar kurzzeitig unter die Marke von 0,50 US-Dollar drückte.

Allerdings liegt XRP aktuell bei einem Preisniveau von 0,5339 US-Dollar und kann damit in den vergangenen sieben Tagen ein Plus von immerhin 6,74 % erreichen. Getrieben wird dieser positive Trend hauptsächlich von der Erstarkung von Bitcoin und Ethereum, die beide in den vergangenen Tagen ebenfalls erheblich Gewinne verzeichnen konnten. Allerdings ist XRP im Blick auf den Monatschart (siehe Bild unten) aktuell mit 0,10 % im Minus, nachdem die vergangenen Wochen von einer besonders starken Volatilität geprägt waren.

Der Ripple (XRP) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Anleger, die überlegen, ob ein Kauf von XRP zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll wäre, sollten die wichtigen Widerstandsmarken im Blick behalten. Sollte XRP die Marke von 0,5450 US-Dollar überschreiten können, dann steht als Nächstes ein Preisniveau von 0,5570 US-Dollar an. Wird dieses ebenfalls kurz danach überschritten, so könnte der XRP-Preis besonders stark ansteigen und Investoren entsprechende Gewinne ermöglichen.

Sollten diese Widerstandsmarken allerdings nicht durchbrochen werden, so dürfte der Kurs zurück auf die Unterstützungsmarken fallen, die aktuell bei 0,5250 und 0,5185 US-Dollar liegen. Sollten diese unterschritten werden, so ist es äußerst wahrscheinlich, dass XRP erneut unter die Marke von 0,50 US-Dollar fallen wird.

Die technische Analyse - Was bringt die Zukunft für XRP?

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) verrät, dass dieser aktuell zwar bei einem Wert von 48 liegt, allerdings erst gestern auf einen Wert von zwischenzeitlich über 75 gesprungen ist und damit im überkauften beziehungsweise überbewerteten Bereich gelegen hat. So folgte daraufhin auch eine merkliche Kurskorrektur, die sich nun jedoch bald in eine Trendwende ändern könnte.

Hierfür spricht auch ein Blick auf die MACD-Linien (Moving Average Convergence Divergence), denn hier konnte der MACD die Signallinie heute Morgen überkreuzen, was ein weiteres bullisches Signal sein könnte. Sollten diese Signale tatsächlich auf einen Kursanstieg hindeuten, so könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für Anleger sein, um erneut in XRP zu investieren.

RSI und MACD Indikatoren für den aktuellen XRP-Kurs (Quelle: TradingView)

Allerdings handelt es sich hierbei um recht kurzfristige Ansichten, die nur bedingt für langfristige Entscheidungen betrachtet werden sollten. Wer hingegen langfristig mit seiner XRP-Investition planen möchte, der sollte unbedingt Bitcoin im Auge behalten, denn die größte Kryptowährung der Welt ist häufig ein guter Indikator dafür, wie die großen Altcoins in Zukunft performen werden.

Wer jedoch eher kurzfristige Investitionen mit starken Chancen auf eine hohe Rendite sucht, der könnte vielleicht mit einem neuen Meme-Coin den gewünschten Erfolg schaffen. Schließlich konnten die Meme-Coins nach einer Studie von CoinGecko gerade im ersten Quartal 2024 die höchsten Renditen erbringen und dafür sorgen, dass viele Anleger - mit etwas Glück - ihre Investitionen nicht bereut haben.

Letzte Chance: Dogeverse-Presale überschreitet 15-Millionen-Marke

Einen durchweg positiven Vorverkauf erlebt derzeit Dogeverse ($DOGEVERSE), denn der Meme-Coin konnte bisher im ICO (Initial Coin Offering) über 15 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Dies dürfte hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, dass die junge Kryptowährung einen Weg wählt, der bisher einzigartig ist: Der $DOGEVERSE-Token wird auf den sechs größten Blockchain-Netzwerken eingesetzt werden können, da er als Multichain-Token sowohl auf die Portal Bridge Technologie als auch auf die Wormhole-Technologie setzt. So können Investoren den Dogeverse Coin nach dem offiziellen Release nicht nur auf dem Ethereum-Netzwerk oder der Solana-Blockchain nutzen, sondern auch Base, Avalanche, Polygon und die BNB Chain einsetzen. So soll eine möglichst breite Flexibilität gewährleistet werden, um die Bedürfnisse und Wünsche der Anleger zu befriedigen.

Erfahre alles zum jungen Dogeverse-Projekt!

Aktuell läuft die letzte Phase des Presales für Dogeverse, denn schon bald wird der offizielle Launch und damit die ersten Listungen auf Kryptobörsen stattfinden. So dürfte nun der letzte Zeitpunkt sein, um den $DOGEVERSE-Token noch einmal kostengünstig zu einem Preis von derzeit 0,00031 US-Dollar zu erwerben. Hierfür kann über die offizielle Webseite einfach eine Kreditkarte genutzt werden, auch der Kauf per ETH oder USDT ist möglich.

Darüber hinaus ist bereits ein Staking-Programm implementiert worden, das allerdings ausschließlich über die Ethereum-Blockchain zugänglich ist. Hier wird im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 53 % geboten - Grund genug, sich näher mit dem Dogeverse-Projekt zu beschäftigen.

Jetzt in $DOGEVERSE investieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.