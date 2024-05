SHENZHEN (IT-Times) - Lange war es still um das Thema Elektrobusse, doch nun zeigt der chinesische Technologiekonzern BYD ein neues Batteriesystem für den Antrieb von Elektrobussen. Die BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) präsentiert eine 532-kWh starke Batterie, die bald schon in emissionsfreien Bussen...

Den vollständigen Artikel lesen ...