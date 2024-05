Laut Credit Benchmark wird das Ausfallrisiko für die meisten EU-Branchen Ende 2024 seinen Höhepunkt erreichen, könnte aber in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Öl und Gas sowie Versorgungsunternehmen deutlich ansteigen, wie im neuen EU-Ausfallrisikoprognosebericht erörtert wird

Credit Benchmark, der Anbieter von globalen Konsens-Ratings und Analysen, prognostiziert in seinem neuen EU Default Risk Outlook, dass die Ausfallrisiken in den meisten EU-Branchen steigen und im zweiten Halbjahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen werden. Es wird erwartet, dass die Ausfallraten 2025 größtenteils auf das aktuelle Niveau zurückkehren werden einige Branchen werden jedoch weiterhin gefährdet sein.

"Das Wirtschaftswachstum in der EU ist nach wie vor schwach und die Zinsen bleiben hoch, was zu einem leichten Anstieg des Ausfallrisikos auf dem gesamten Markt führt", sagt Michael Crumpler, CEO von Credit Benchmark. "Allerdings sind die Daten in Europa im Vergleich zu einigen anderen wichtigen Märkten optimistischer, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Anstieg bis Anfang nächsten Jahres abflachen wird, sofern es keine unangenehmen inflationären Überraschungen gibt."

"Dennoch weisen unsere Prognosen für die Ausfallraten auf einige branchenspezifische Risiken hin", erklärt Herr Crumpler. "Die Öl- und Gasunternehmen in der EU sehen sich mit zunehmend unbeständigen Aussichten in Bezug auf geopolitische Risiken konfrontiert, ganz zu schweigen von der Umstellung auf erneuerbare Energien, die den Sektor zusätzlich unter Druck setzt. Unser wahrscheinlichstes Szenario zeigt einen Anstieg des Ausfallrisikos für diese Gruppe von Unternehmen um 19 %."

"Wir haben in letzter Zeit eine rekordverdächtige Verschlechterung der Lage von Technologieunternehmen in der EU erlebt, wobei die Branche hinter den USA zurückbleibt. Unsere Prognosen zeigen einen deutlichen Anstieg der Ausfallraten um 22 %. Ähnlich sieht es bei den EU-Telekommunikationsunternehmen aus, die zusätzlich zum globalen Satellitenwettbewerb mit steigenden Infrastruktur- und Zinskosten belastet sind, was auf einen Anstieg des Ausfallrisikos um 16 hindeutet, der bis 2025 anhalten wird", erklärt Crumpler.

Der neue Bericht von Credit Benchmark deckt 11 EU-Branchen ab und umfasst mehr als 4 500 Unternehmen und juristische Personen, von denen 70 nicht von einer großen Ratingagentur bewertet werden. Diese umfangreiche Abdeckung und der diversifizierte Datensatz ermöglichen es Credit Benchmark, einzigartige und glaubwürdige sektorspezifische Ausfallrisikoprognosen für 2024/25 zu erstellen. Alle Daten und Prognosen von Credit Benchmark basieren auf Schätzungen der Ausfallwahrscheinlichkeit von Kreditnehmern, die von über 40 globalen Banken, von denen fast die Hälfte G-SIBs (Global Systemically Important Banks) sind, aggregiert und anonymisiert wurden.

Dieser Bericht folgt auf den ersten "2024 Default Risk Outlook on US Industries" von Credit Benchmark, der zu Beginn dieses Jahres veröffentlicht wurde.

Über Credit Benchmark

Credit Benchmark bietet Credit Consensus Ratings und Analysen, die aus Daten und internen Kreditrisiko-Ratings von mehr als 40 führenden globalen Finanzinstituten abgeleitet werden, von denen fast die Hälfte Global Systemically Important Banks (GSIBs) sind.

Die Beiträge werden aggregiert, anonymisiert und zweimal monatlich in Form von einzigartigen Credit Consensus Ratings und Kreditindizes veröffentlicht. Dies bedeutet, dass Credit Benchmark die Ansichten von weit mehr Analysten als je zuvor öffentlich zugänglich macht.

Die Kreditrisikodaten von Credit Benchmark, die mehr als 100.000 Unternehmen abdecken, von denen 90 von keiner anderen öffentlich zugänglichen traditionellen Rating-Methode bewertet werden, decken rund 170 Länder und fast 200 Branchen und Teilsektoren weltweit ab.

Viele der größten Finanzinstitute der Welt vertrauen auf die Erkenntnisse von Credit Benchmark, entweder um ihre eigenen internen Kreditrisikoanalysen mit denen einer globalen Vergleichsgruppe zu vergleichen oder einfach, um genaue Kreditrisikobetrachtungen zu erhalten, die zuvor nicht verfügbar waren.

Credit Benchmark wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, mit Büros in New York und Bangalore.

