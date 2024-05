Berlin (ots) -Frauen arbeiten mehr als Männer, aber überwiegend unbezahlt, unterstreichen die 31 Mitgliedsorganisationen des Bündnisses Sorgearbeit fair teilen um den SoVD. Sie fordern Arbeitgeber*innen und Betriebe auf, sorgearbeitsgerechte Arbeitszeitmodelle anzubieten. Zudem sehen sie die Politik in der Pflicht, Rahmenbedingungen für die gleichmäßigere Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern zu schaffen.Im Vorfeld des 75. Jahrestages des Grundgesetzes weisen die Bündnismitglieder darauf hin, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern faktisch noch nicht erreicht ist: "Die Gesamtarbeitsbelastung und die Zeit, die Frauen für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden, haben gegenüber der Vorerhebung 2012/2013 zugenommen. Gerade bei Eltern junger Kinder besteht nach wie vor hoher Umverteilungsbedarf von bezahlter und unbezahlter Arbeit - sowohl innerhalb der Paarbeziehung als auch durch ausreichende, hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote wie Kitas und Ganztagsschulen und professionelle Haushaltsdienstleistungen."Frauen übernehmen nach wie vor den größten Teil der Arbeit in Haushalt, Kinderbetreuung und Angehörigenpflege. Sie tragen in aller Regel auch die Risiken dieser traditionellen Aufgabenteilung: schlechtere Entlohnung, schlechtere berufliche Perspektiven und mangelnde finanzielle Absicherung bis hin zur Rente."Wir fordern Wirtschaft und Arbeitgeber*innen auf, die Wünsche vieler Mütter nach Verlängerung und jene vieler Väter nach einer Reduzierung ihrer Erwerbsarbeitszeiten zu berücksichtigen. Die Ausweitung des Erwerbsvolumens von Frauen kann nicht ohne Entlastung bei der Sorgearbeit durch Männer funktionieren: Erschöpfung und Überlastung von Frauen und insbesondere Müttern drohen sich ansonsten weiter zu verschärfen." Zudem sehen die Bündnismitglieder die Politik in der Pflicht, widerspruchsfreie Rahmenbedingungen für die gleichmäßigere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern zu schaffen und Maßnahmen wie die Familienstartzeit und den Ausbau der Partner*innen-Monate beim Elterngeld, die Einführung einer Lohnersatzleistung für Pflegezeiten oder die Reform des Ehegattensplittings endlich umzusetzen, um die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen zu unterstützen.Die vollständige Kurzbewertung des Bündnisses Sorgearbeit fair teilen zur Zeitverwendungserhebung 2022 ist hier zu finden: https://www.sorgearbeit-fair-teilen.de/wp-content/uploads/2024/05/BSFT-Kurzbewertung-ZVE.pdfDas BündnisDas zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair teilen setzt sich für die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit im Lebensverlauf ein. Seine 31 Mitgliedsverbände haben sich zum Ziel gesetzt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für den Gender Care Gap und seine Auswirkungen zu sensibilisieren und sich für die Schließung der Sorgelücke einzusetzen.Dem Bündnis gehören an:- Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen- Bundesforum Männer e.V.- Bundesverband der Mütterzentren e.V.- Business and Professional Women (BPW) Germany e.V.- Care.Macht.Mehr- Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz- Deutscher Beamtenbund und Tarifunion - Bundesfrauenvertretung- Deutscher Evangelischer Frauenbund e.V.- Deutscher Frauenrat e.V.- Deutscher Gewerkschaftsbund- Deutscher Hauswirtschaftsrat e.V.- Deutscher Verband Frau und Kultur e.V.- evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V. (eaf)- Evangelischer Fachverband für Frauengesundheit e.V. (EVA)- Evangelische Frauen in Deutschland e.V.- Forum katholischer Männer (FkM)- Frauenwerk der Nordkirche- GMEI Gender Mainstreaming Experts International- Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. (KDFB)- Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) - Bundesverband e.V.- Männerarbeit der EKD- Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e.V.- SKM Bundesverband e.V.- Sozialdienst muslimischer Frauen e.V. (SmF-Bundesverband)- Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)- Sozialverband VdK Deutschland e.V.- Union deutscher Zonta Clubs- Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.- Volkssolidarität Bundesverband e.V.- WIR! Stiftung pflegender Angehöriger- Zukunftsforum Familie e.V.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleConstantin SchwarzerPressereferent (V.i.S.d.P.)Stralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 335E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/5784504