Dem Immobilienfinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf zufolge verdichten sich die Indizien für eine Erholung am Markt für Immobilienfinanzierungen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein Plus bei den vermittelten Finanzierungen von Wohnimmobilien. Gefragt sind vor allem ältere Objekte. Wie der aktuelle Marktreport von Hüttig & Rompf zeigt, setzen Eigennutzer wie auch Kapitalanleger wieder verstärkt auf Wohneigentum. So verbuchte der Immobilienfinanzierungsvermittler eine Zunahme ...

