Chart des Tages | NZDUSD (22.05.2024)

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) beließ die Zinsen heute unverändert bei 5,50 - Die Erklärung war relativ aggressiver als zuvor und führte zu einer starken Aufwertung des neuseeländischen Dollars (NZD). Während der anschließenden Pressekonferenz nahm Gouverneur Orr jedoch eine eher dovishe Haltung ein, was zu einem leichten Rückgang der Gewinne führte.

Die Erwartungen für die erste Zinssenkung sind zurückgegangen, aber der Markt rechnet immer noch mit einer ersten vollständigen Senkung im November 2024. Die Möglichkeit einer Senkung im Oktober ist inzwischen praktisch ausgeschlossen.

NZDUSD im 15 Minuten Chart

Unmittelbar nach Bekanntgabe der RBNZ-Entscheidung kam es zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung des NZDUSD-Paares. Dann begann der NZDUSD mit einem allmählichen Abbau der Gewinne, der sich während der Pressekonferenz von Gouverneur Orr etwas beschleunigte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung liegt NZDUSD um 0,35 - höher bei 0,61130...

