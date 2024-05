Langjährige Partnerschaft ebnet den Weg zum Erreichen von mehr Kunden, da sich durch die Kombination der Mehrwert der ERP- und CRM-Daten eines Unternehmens erschließt

SugarCRM, Anbieter der preisgekrönten intelligenten Vertriebsautomatisierungsplattform, hat heute die Übernahme von sales-i bekannt gegeben. sales-i ist ein führender Anbieter von Revenue-Intelligence-Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihren Umsatz und ihre Profitabilität zu maximieren. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Die Übernahme erfolgt fast ein Jahr nach der Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen Sugar und sales-i zur Verbesserung der B2B-Verkaufsleistung durch die Bereitstellung von KI-gestützter Revenue Intelligence, die die Daten der ERP- (Enterprise Resource Planning) und CRM- (Customer Relationship Management) Systeme eines Unternehmens nutzt. Diese Kombination bietet Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse, die den Vertrieb, das Marketing, sowie den Service und Support verbessern, was zu mehr Umsatz und einer höheren Kundenbindung führt.

"Wir bringen zwei großartige Unternehmen mit komplementären Produkten, einer gemeinsamen Vision für den Kundenerfolg sowie Erfahrung und Expertise bei der Nutzung von maschinellem Lernen, KI und generativer KI zusammen, um den Mehrwert von Front-Office- und Back-Office-Daten zu erschließen", so Craig Charlton, CEO von Sugar. "Diese Kombination liefert umsetzbare, intelligente Vertriebsstrategien, die den Gewinn verbessern, Profitabilität maximieren, Kundenzufriedenheit steigern und effizientere Vertriebsmitarbeiter hervorbringen."

Paul Black, Gründer und CEO von sales-i, fügt hinzu: "Die Partnerschaft zwischen sales-i und SugarCRM hat es Unternehmen ermöglicht, unübertroffene Einblicke in das Kaufverhalten ihrer Kunden zu gewinnen. Gemeinsam werden wir unsere Fähigkeiten ausweiten und Entwicklungsprozesse beschleunigen, die den Kunden zugutekommen und einen signifikanten Einfluss auf den Markt haben werden."

"Der derzeitige Fokus der Unternehmen auf die Gewinnspanne und die zunehmende Einführung von Abonnement- und nutzungsbasierten Preismodellen verändern die Wirtschaftsstruktur des Vertriebs", sagt Stephen Hurrell, Research Director im Office of Revenue bei ISG's Ventana Research. "Wenn man sich nur auf CRM-Daten verlässt, kommt das Account Management zu kurz. Upselling und Cross-Selling an dieselben Kunden ist profitabler als die Suche nach und der Verkauf an neue Kunden, aber es erfordert ein umfassenderes Verständnis des Kunden, das durch den Aufbau und die Pflege einer langfristigen Beziehung gewonnen wird. Dieser jüngste Schritt von SugarCRM zielt darauf ab, diesen Bedarf in vielen verschiedenen Branchen und Unternehmen zu decken."

Viele Unternehmen verfügen zwar über eine Fülle von Vertriebsdaten, doch die Herausforderung besteht darin, große Datenmengen zu sichten, um Cross-Sell- oder Upsell-Möglichkeiten zu finden oder einfach sicherzustellen, dass bestehende Kunden ihre Kaufzusagen einhalten.

Um diese Herausforderung zu meistern, haben die beiden Unternehmen zusammengearbeitet. sales-i dient dabei als Sales Revenue Intelligence-Tool, das Erkenntnisse über Produkt, Preis, Menge und Häufigkeit aus dem Enterprise Resource Planning (ERP)-System des Kunden erfasst. Das Tool ist in der Lage, Daten mit der SugarCRM-Lösung auszutauschen, und das Zusammenspiel bietet Kunden auf einen Blick spezifische Einblicke in die Trends zwischen dem Unternehmen und seinem Kunden.

Der Zusammenschluss ermöglicht es dem kombinierten Unternehmen mit weltweit mehr als 550 Mitarbeitern, Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer ERP-Daten zu erschließen. Einige der wichtigsten Vorteile sind:

Kunden haben so die Möglichkeit, ihre eigenen Kundendaten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zu sichten, zu interpretieren und darauf zu reagieren

Funktion als intelligentes Account-Management-System, das Unternehmen mit umfangreiche Managementanforderungen unterstützt

Kunden können neue Wettbewerbsbedrohungen ausmanövrieren, indem sie den Mehrwert ihrer vorhandenen Daten erschließen und so gleichzeitig die Kundenabwanderung reduzieren

Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse, die die Effizienz und Effektivität von Vertrieb und Marketing bei geringeren Kosten steigern.

Darüber hinaus gibt es noch weitere Pluspunkte. Kunden von Sales-i haben den Vorteil, Teil eines globalen Unternehmens zu sein, das es ihnen ermöglicht, überall auf der Welt geschäftlich tätig zu sein. Sie können dadurch außerdem fortschrittlichere Vertriebs-, Marketing- und Service-Automatisierung nahtlos nutzen, was sie dabei unterstützt, ihren Umsatz noch effizienter zu steigern. SugarCRM-Kunden haben die Möglichkeit, die in ihren ERP-Systemen gespeicherten umfangreichen Vertriebsdaten mit Hilfe der Revenue-Intelligence-Funktionen der sales-i-Lösung zu nutzen.

Dadurch profitieren beide Kundenstämme von den gemeinsamen Investitionen, die SugarCRM und sales-i in KI, maschinelles Lernen und generative KI-Technologien getätigt haben. Dies wird Sugar in die Lage versetzen, innovative intelligente Lösungen schneller zu liefern.

Die Partnerschaft zwischen Sugar und sales-i wird von den Kunden sehr positiv bewertet. Beth Freeman, Executive Vice President von FSIoffice, einem unabhängigen Händler für Bürobedarf in Charlotte, North Carolina (USA), sagte, einer der größten Vorteile der Sugar-sales-i-Integration sei die gesteigerte Vertriebseffizienz.

"Die Integration von sales-i in SugarCRM war für unser Team ein entscheidender Vorteil, da wir nun wertvolle Einblicke in den Vertrieb erhalten", so Freeman. "Ich finde es toll, dass wir weiche Daten (wie z. B. Kundeninteraktionen) mit harten Daten (wie z. B. der Kaufhistorie) kombinieren können, um den Bedürfnissen unserer Kunden besser zu begegnen. Außerdem sind wir effizienter, zielgerichteter und effektiver in der Kundenansprache, da sales-i uns Einblicke in das Kaufverhalten verschafft und unser Vertriebsteam in Sugar mit spezifischen Vorschlägen zur Produktplatzierung unterstützt. Das spart uns sehr viel Zeit, vor allem bei der Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeiter."

Im Februar wurde sales-i zum Gewinner des SugarCRM Partner Award 2024 gekürt, der auf der Leistung des Partners, Kundenergebnissen und dem Engagement für die Produkt- und Servicestandards von Sugar basiert.

Über SugarCRM

SugarCRM bietet Softwarelösungen, die Marketing-, Vertriebs- und Serviceteams dabei helfen, durch bessere Automatisierung, Daten und Intelligenz eine maximale Effizienz zu erreichen, damit sie einen zuverlässigen Überblick über jeden Kunden in Echtzeit erhalten. Die Sugar-Plattform bietet führende Technologie in den Bereichen Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung und Kundenservice. Dabei hat sie das dedizierte Ziel vor Augen schwierige Dinge einfacher zu machen.

Tausende von Unternehmen in über 120 Ländern vertrauen auf Sugar, indem sie die Plattform die Arbeit übernehmen lassen. Sugar hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und wird von Accel-KKR unterstützt.

Weitere Informationen über SugarCRM erhalten Sie unter: www.sugarcrm.com.

