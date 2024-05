DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Vesakh" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:17 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.339,75 -0,1% +9,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.806,75 +0,0% +9,1% Euro-Stoxx-50 5.033,30 -0,3% +11,3% Stoxx-50 4.508,17 -0,5% +10,1% DAX 18.679,42 -0,3% +11,5% FTSE 8.387,38 -0,3% +8,9% CAC 8.092,81 -0,6% +7,3% Nikkei-225 38.617,10 -0,8% +15,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,51 -0,27 -6,27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,19 78,66 -0,6% -0,47 +7,8% Brent/ICE 82,48 82,88 -0,5% -0,40 +7,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,28 32,90 +4,2% +1,38 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.413,83 2.417,67 -0,2% -3,84 +17,0% Silber (Spot) 31,83 31,98 -0,5% -0,15 +33,9% Platin (Spot) 1.056,13 1.051,50 +0,4% +4,63 +6,5% Kupfer-Future 4,99 5,10 -2,2% -0,11 +27,3%

Die Ölpreise geben nach den deutlichen Vortagesabgaben noch etwas weiter nach. Marktteilnehmer verweisen auf Anzeichen einer Marktschwäche und etwas nachlassende geopolitische Unsicherheiten. Die Raffineriemargen in den USA sind stark gesunken, und die Benzinnachfrage befindet sich saisonal auf dem niedrigsten Stand seit 2020, so die Analysten von ANZ Research. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 0,6 Prozent.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes geben vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Die Anleger halten sich vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend (20 Uhr MEZ) und den Quartalszahlen des Chipkonzern Nvidia nach Handelsschluss in den USA zurück. Die jüngsten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank hatten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Fed Dämpfer verpasst. Die Mehrheit der Fed-Vertreter will wohl noch etwas abwarten, um zu sehen, ob die Inflationsentwicklung ihren Abwärtstrend fortsetzt, bevor sie die hohen Zinsen wieder senken. Laut CME FedWatch rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 Prozent, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 12. Juni unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen wird, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4 Prozent, dass sie auch im Juli unverändert bleiben. Unter den Einzelwerten zeigt sich die Aktie von Nvidia vorbörslich 0,5 Prozent leichter, nachdem sich der Kurs am Dienstag fast wieder dem Allzeithoch vom März angenähert hat. Am Markt werden beeindruckende Zahlen für das Quartal erwartet, angetrieben von der riesigen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

16:00 US/McDonald's Corp, HV

18:00 US/Amazon.com Inc, HV

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:30 Rohöllagerbestände EIA 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -4,3% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 30. April/1. Mai

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Die Märkte werden weiter dominiert von Aussagen der US-Notenbank und den mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen von KI-Ikone Nvidia am Abend. Etwas auf die Stimmung drücken allerdings die aktuellen Inflationsdaten: So hat die Notenbank in Neuseeland auf eine hartnäckiger als erwartet ausfallende Inflation hingewiesen und die Zinsen unverändert hoch gelassen, allerdings den Zinsausblick angehoben. In Großbritannien legten die Verbraucherpreise in der April-Kernrate sogar um 3,9 Prozent zu, obwohl der Markt nur noch mit 3,6 Prozent gerechnet hatte. Den weiteren Trend an den Börsen mit dem Mega-Thema KI gibt Nvidia vor. Der Branchen-Index der Stoxx-Technologiewerte zeigt sich kaum bewegt. Einzeltitel wie ASML legen 0,2 Prozent zu. Unter den Einzelunternehmen stehen Autowerte unter Druck, der Sektor fällt um 1,7 Prozent. Da die Autohersteller stark an den Finanzierungs- und Leasingkonditionen hängen, belasten die aktuellen Inflationsdaten. Zudem kletterten die Acea-Neuzulassungen weniger als erhofft. BMW und Mercedes-Benz fallen bis zu 1,9 Prozent, Porsche 1,7 Prozent. VW verlieren 1,3 Prozent, Stellantis 0,7 Prozent. Bei Evotec geht es nach Zahlenausweis 0,2 Prozent höher. Der Umsatz ist zwar etwas weniger deutlich zurückgegangen als erwartet, der Gewinn auf EBITDA-Basis sinkt aber noch schneller als prognostiziert. Hornbach verlieren nach Zahlenvorlage 2,4 Prozent - die DZ Bank spricht von einem konservativem Ausblick. Nach Geschäftszahlen für das erste Quartal gewinnen Einhell 3,1 Prozent. In der Schweiz steigen Sandoz nach Zahlenausweis um 1,1 Prozent. Die Medikamente gegen Osteoporose und Knochenkrebs sind nun in der EU zugelassen worden. Beim Versicherer Swiss Life geht es 1,4 Prozent tiefer. "Der Ausblick belastet", so ein Marktteilnehmer. Marks & Spencer in London springen um 6,3 Prozent. Positiv ragt bei den Geschäftszahlen hervor, dass sich gerade die neuen Einzelhandelsgeschäfte noch besser entwickeln als erwartet. Positiv seien auch die steigenden Margen.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:09 % YTD EUR/USD 1,0831 -0,2% 1,0856 1,0858 -1,9% EUR/JPY 169,54 +0,0% 169,67 169,43 +9,0% EUR/CHF 0,9907 +0,2% 0,9892 0,9877 +6,8% EUR/GBP 0,8517 -0,3% 0,8540 0,8537 -1,8% USD/JPY 156,51 +0,2% 156,30 156,04 +11,1% GBP/USD 1,2717 +0,0% 1,2712 1,2719 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2489 +0,0% 7,2475 7,2469 +1,8% Bitcoin BTC/USD 70.207,90 +0,7% 69.808,15 70.217,79 +61,2%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der Veröffentlichung des Fed-Protokolls moderat fester. Der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas leichter - Vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung und den Geschäftszahlen des Chipkonzerns Nvidia am späten Mittwoch, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind, wagten sich Anleger nicht aus der Deckung. Etwas deutlicher unter Druck stand die Börse in Tokio nach enttäuschenden Handelsbilanzdaten. Die japanischen Exporte waren im April weniger stark gestiegen als erwartet. Auch die Importe enttäuschten, was der Konsumzurückhaltung der Japaner geschuldet war. Derweil stieg die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen erstmals seit elf Jahren kurzzeitig auf die psychologisch wichtige Marke von 1 Prozent, befeuert von Erwartungen, dass die japanische Notenbank (BoJ) in den kommenden Monaten ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Die höheren Marktzinsen drückten die Kurse von Immobilienaktien wie Mitsui Fudosan (-3,6%). Xpeng stiegen in Hongkong um 12,4 Prozent. Der Hersteller von Elektroautos hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als befürchtet und seinen Verlust verringert. Li Auto, die nach enttäuschenden Zahlen am Dienstag unter die Räder geraten waren, erholten sich um 1,4 Prozent. Nio gewannen 5,4 Prozent. Die Aktie des Chipkonzerns TSMC stieg in Taiwan vor den Nvidia-Zahlen um 2,7 Prozent und erreichte ein Rekordhoch. In Seoul gab Samsung Electronics hingegen um 0,9 Prozent nach und bremste damit den Leitindex Kospi. Hyundai Motor (+9,5%) profitierten vom Start der Wasserstoffautosparte in den USA.

CREDIT

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Mittwoch die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Die Nähe zu ihren Zweijahrestiefs mache Absicherungskäufe wieder interessanter, heißt es. Dazu gesellen sich wieder zunehmend globale Inflationssorgen. So hatten diverse Fed-Vertreter betont, dass drei Zinssenkungen in diesem Jahr eher unwahrscheinlich seien und die Notenbank von Neuseeland hatte die Hartnäckigkeit der Inflation betont. In Großbritannien ging der Anstieg der Verbraucherpreise geringer zurück als erhofft. Dazu gesellt sich eine höhere Emissionsaktivität, die auch zu einer gesteigerten CDS-Nachfrage führt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

RHEINMETALL

hat von einem Nutzfahrzeughersteller einen Auftrag für Abgasrückführungs- und Gegendruckventile in Höhe eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrages erhalten. Die Fertigung soll im Jahr 2027 starten und 2030 enden.

BERTRANDT

verstärkt sich mit einem Spezialisten für die Bereiche Qualitätssicherung, Cyber Security und Systems Engineering. Der deutsche Ingenieursdienstleister für die Auto- und Luftfahrtbranche übernahm am Dienstag die spanische Firma Centum Digital.

EINHELL

ist zum Jahresauftakt profitabel gewachsen und hat die Jahresprognose bestätigt. Das Vorsteuerergebnis kletterte im ersten Quartal um 11,3 Prozent auf 22,6 Millionen Euro, der Umsatz um 7,8 Prozent auf 269,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 8,4 (Vorjahr: 8,1) Prozent. Besonders deutlich fiel mit fast 10 Prozent das Wachstum in den deutschsprachigen Ländern aus.

BOUYGUES CONSTRUCTION

hat einen Großauftrag in Marokko an Land gezogen. Die dortige Tochter wird ein Krankenhaus in der Hauptstadt Rabat errichten, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vertrag hat ein Volumen von rund 489 Millionen US-Dollar. Die Übergabe sei für September 2025 geplant.

MARKS & SPENCER

Nach einem Jahr mit steigendem Umsatz und Gewinn setzt Marks & Spencer auf weiteres Wachstum. Der britische Einzelhändler verbuchte im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende März) eine Verbesserung des Vorsteuergewinns auf 672,5 Millionen Pfund von 475,7 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten nach einer Factset-Umfrage mit 681 Millionen Pfund gerechnet.

NOVO NORDISK

Bei dem Pharmahersteller Novo Nordisk brennt es schon wieder. Ein Feuer ist vor einem Gebäude der Zentrale in dem Kopenhagener Vorort Bagsvaerd ausgebrochen und hat sich auf ein benachbartes Bürogebäude ausgebreitet. Am vergangenen Donnerstag hatte ein im Bau befindliches Gebäude am Produktionsstandort Kalundborg gebrannt, wo der Konzern derzeit seine Kapazitäten für die stark nachgefragten Diabetes- und Abnehm-Medikamente erweitert.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat die Gespräche mit dem US-Engineering-Software-Unternehmen Bentley Systems über eine "mögliche strategische Transaktion" beendet, eine Transaktion sei nicht zustande gekommen.

CITIGROUP

Die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA hat eine Geldstrafe von 27,8 Millionen britischen Pfund gegen Citigroup Global Markets verhängt. Als Grund nannte die Behörde, dass Mängel in den Systemen und Kontrollen zu einem irrtümlichen Verkauf von Aktien im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar geführt haben.

ADNOC

investiert weiter in Flüssiggas (LNG). Die Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) hat einen Anteil von 10 Prozent an einem LNG-Projekt von Galp Energia für 1,15 Milliarden US-Dollar übernommen. Mit der Akquisition erhält der Konzern nach eigenen Angaben Zugang zu einer Förderkapazität von über 25 Millionen Tonnen pro Jahr in einem Ölfeld in Mosambik.

