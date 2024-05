© Foto: Sebastian Gollnow/dpa - dpa-Bildfunk



Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag neue Rekordhöhen erreicht. Die Analysten der UBS sehen Potenzial für mehr - vor allem für Techs.Der S&P 500 verzeichnete seit Mitte April ein Plus von 7 Prozent, während der Nasdaq um 10 Prozent zulegte. Treibende Kraft hinter dieser jüngsten Rallye war die wieder aufgekommene Hoffnung auf eine entspanntere Geldpolitik der US-Notenbank, ausgelöst durch positive Inflationsdaten. Die anstehenden Quartalsergebnisse von Nvidia am Mittwochabend könnten als nächster Katalysator für die Märkte dienen. "Auch wenn die Ergebnisse variieren, sehen wir eine solide Unterstützung durch fundamentale Wirtschaftsfaktoren", sagt ein Analystenteam der UBS. Die …