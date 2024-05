© Foto: Ussama Azam auf Unsplash



Shortseller Grizzly hat am Mittwoch seinen ersten Bericht des Jahres veröffentlicht. Die Aktie von GigaCloud Technology bricht ein.GigaCloud Technology bietet über seine GigaB2B-Plattform durchgehende B2B-E-Commerce-Lösungen für große Warenpakete an. Während das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen vermeldet hat, deuten die Ergebnisse des Berichts von Grizzly Research auf die Notwendigkeit hin, die Geschäftspraktiken von GigaCloud genauer zu untersuchen. Während GigaCloud ein signifikantes Wachstum des GMV (Brutto-Warenwert) meldet, deuten demnach die Daten zum Webverkehr auf seinem B2B-Marktplatz GigaB2B auf eine geringe Aktivität hin. In der Spitze hatte die Seite nur 1.000 Besuche …