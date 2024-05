Bonn (ots) -phoenix überträgt die Eurovisions-Debatte der EU-Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 15.00 Uhr live. Die Debatte wird von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) organisiert und findet im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel statt. Zudem ist die Debatte auch im phoenix Live-Stream sowie auf Facebook und YouTube zu verfolgen.Diese europaweite 105-minütige Debatte bringt folgende Spitzenkandidaten zusammen:Walter Baier (Österreich, Europäische Linke)Sandro Gozi (Italien, Renew Europe Now)Ursula von der Leyen (Deutschland, Europäische Volkspartei)Terry Reintke (Deutschland, Europäische Grüne)Nicolas Schmit (Luxemburg, Sozialdemokratische Partei Europas)Zuschauer aus insgesamt sieben EU-Mitgliedsländern werden die Möglichkeit haben Fragen zu stellen. Für phoenix moderiert Ines Arland aus Berlin und wird mit Zuschauern zum Thema "Demokratie und Führungsqualität" sprechen.Diese werden aus Berlin direkt in die Sendung geschaltet. Insgesamt wird es sieben Themenschwerpunkte geben: Wirtschaft und Arbeitsplätze, Verteidigung und Sicherheit, Klima und Umwelt, Demokratie und Führungsqualitäten, Migration und Grenzen, Innovation und Technologie.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5784951