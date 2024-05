Straubing (ots) -



Bedauerlich jedoch ist, dass Lauterbach einige Chancen vergeben hat, um die Gesundheitsversorgung für alle zu stärken und zu sichern. So sind die zusätzlichen Mediziner-Studienplätze ebenso aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden wie die Gesundheitskioske, in denen Menschen in sozialen Brennpunkten niederschwellig Hilfe bekommen sollten. Auch der Bonus für jene, die immer zuerst zum Hausarzt und nicht auf eigene Faust zum Facharzt gehen, fehlt. Dabei ist es richtig und spart letztlich Kosten, wenn Hausärzte die Rolle als Lotsen im Gesundheitswesen übernehmen und daran mitwirken, den Strom der Patienten zu steuern. Es ist zu hoffen, dass das Parlament diesen Vorschlag im weiteren Verfahren wieder aufnimmt.



