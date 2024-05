© Foto: Sylwia Bartyzel - Unsplash.com



Trotz zunehmender Marktschwankungen im Vorfeld der Wahlen in Indien behält die Bank of America eine optimistische Sicht auf die indische Rupie bei. Laut des BofA-Strategieteams spiegeln die Märkte zwar gewisse Wahlrisiken wider, aber die Rupie hat sich in einer engen Bandbreite gehalten. "Die implizite Volatilität der Rupie und Marktverzerrungen an den Optionsmärkten beginnen, die Wahlrisiken widerzuspiegeln", erläutert Analyst Claudio Piron. Trotzdem verzeichnet die Rupie eine nahezu historisch niedrige Volatilität, was darauf hindeute, dass die Zentralbank eingreifen könnte, um extreme Schwankungen nach der Verkündung der Wahlergebnisse zu vermeiden. Die kurzfristige Volatilität der Rupie …