Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Adrian Orr, spricht auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidung am Mittwoch über die politischen Aussichten. Orr antwortet auf die Fragen der Presse. Wichtige Zitate Erwarten Sie, dass die Inflation bis Ende 2024 wieder in das Zielband zurückfällt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...