Paris / London - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch weiter nach unten gegangen. Damit setzte sich die Konsolidierung vom Vortag fort. «In der eher nachrichtenarmen Zeit spielt kein Investor den Helden und springt in die kalten Börsenfluten», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Das Handelsvolumen ist bereits seit Tagen dünn. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx50, ging es um 0,43 Prozent auf 5025,17 Punkte nach unten. ...

