DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROLEO BRAS.SA PET. PJXC BRPETRACNOR9 BAW/UFN
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD PJXB BRPETRACNPR6 BAW/UFN
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N PJX US71654V1017 BAW/UFN
PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 PJXA US71654V4086 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PETROLEO BRAS.SA PET. PJXC BRPETRACNOR9 BAW/UFN
PETROLEO BRAS.SA PET.PFD PJXB BRPETRACNPR6 BAW/UFN
PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N PJX US71654V1017 BAW/UFN
PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 PJXA US71654V4086 BAW/UFN