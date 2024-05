USD/CAD steigt in Erwartung des FOMC-Protokolls bis auf 1,3660 - Fed-Vertreter betonen, dass die Zinssätze für einen längeren Zeitraum restriktiv bleiben - Der Handel erhöht die Wetten auf eine baldige Zinssenkung der BoC - Das Paar USD/CAD steigt am Mittwoch im amerikanischen Handel auf 1,3660. Der Loonie gewinnt, während der US-Dollar in Erwartung ...

