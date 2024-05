FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

PETROLEO BRAS.SA PET. PJXC BRPETRACNOR9

PETROLEO BRAS.SA PET.PFD PJXB BRPETRACNPR6

PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N PJX US71654V1017

PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 PJXA US71654V4086

AB/FROM ONWARDS 22.05.2024 19:30 CET

