Schock-Prognose: Steht $PEPE kurz vor dem nächsten großen Bullrun?

Die Stimmung am Kryptomarkt hebt sich wieder! Nachdem der Bitcoin in den Wochen zuvor eine relativ starke Korrektur gezeigt hatte, was auch in einer gesteigerten Vorsicht der Anleger am gesamten Kryptomarkt widerspiegelte, scheint die bekannteste Kryptowährung das Allzeithoch bei 73.750 wieder in Angriff zu nehmen. Auch die für morgen erhoffte Ethereum-ETF-Zulassung scheint die Marktteilnehmer derzeit optimistisch zu stimmen. Doch die großen Kryptowährungen sind nicht die Einzigen, die von diesen Entwicklungen profitieren! Auch zahlreiche Meme-Coins zeigen stark bullishe Signale.

$PEPE Kurs steigt stark an und bildet stabile Trends aus

$PEPE konnte am heutigen Tag nicht nur ein neues Allzeithoch im Zuge des allgemeinen Optimismus rund um die mögliche Zulassung des Ethereum-ETFs erreichen, sondern zeigt auch zahlreiche andere bullishe Signale. Nicht nur, dass der drittgrößte Meme-Coin nach Marktkapitalisierung den großen Trend mit dem Durchbruch durch das Hoch bei 0,00001804 brechen konnte, durch den Durchbruch des nächsten Hochs bei 0,00001155 konnte auch der kleine Trend bestätigt werden.

Damit läuft $PEPE in allen Trendgrößen derzeit nach oben. Das ist besonders dann stark bullish zu werten, wenn hinter der charttechnischen Situation auch fundamentale Gründe stehen, wie das derzeit mit dem Optimismus am Kryptomarkt rund um die mögliche Zulassung der Ethereum-ETFs der Fall ist. Heute ging der Kurs zwar leicht nach unten, das passiert nach solchen starken und dynamischen Anstiegen allerdings aufgrund von Gewinnmitnahmen in vielen Fällen.

($PEPE bestätigt den großen und den kleinen Trend und zeigt somit ein bullishes Signal auf allen Trendebenen - Quelle: Tradingview)

Auch das Open Interest am Futures-Markt spricht für stark ansteigende Kurse

Die charttechnische Situation ist nicht der einzige Grund, der dafür spricht, dass $PEPE ein enormer Preisanstieg bevorstehen könnte. Auch das Open Interest (OI) zeigt im wahrsten Sinne des Wortes interessante Anzeichen. Dieses ist nämlich laut Cointelegraph in den letzten 24 Stunden um 40 % gestiegen. Das entspricht einer Summe von 172,96 Millionen Dollar an neu eröffneten Longpositionen in $PEPE-Futures.

Meanwhile, $PEPE's open interest (OI) - measuring the total value of all outstanding PEPE futures contracts across crypto exchanges - rose 40% to $172.96 million over the past 24 hours, according to CoinGlass data.https://t.co/FP3WZdizNo - Cointelegraph (@Cointelegraph) May 22, 2024

Das Open Interest (OI) zeigt die Gesamtzahl aller eröffneten Positionen in einem Futuremarkt an. In diesem Fall der $PEPE-Futures. Steigt das OI signifikant an, wie es hier der Fall ist, gilt das als sehr deutliches Long-Signal. Das könnte $PEPE der mit einer Marktkapitalisierung von 5,44 Milliarden Dollar der drittgrößte Meme-Coin hinter Shiba Inu ($SHIB) und Dogecoin ($DOGE) ist, noch einmal deutlichen Auftrieb geben. Dabei wird es spannend werden, ob die Bewegung der nächsten Wochen und Monate ausreichen wird, um eventuell sogar Shiba Inu zu überholen, der mit über 14,93 Milliarden Dollar eine fast dreimal so hohe Marktkapitalisierung aufweist wie $PEPE.

Du hast die Rallye in $PEPE verpasst? Hier Sealana entdecken.

Können andere Meme-Coins vom $PEPE Anstieg profitieren?

Auch wenn $PEPE durchaus das Potenzial für eine Verdopplung oder Verdreifachung des Kurses haben könnte, ist die Zeit, in der Anleger mit ein paar Hundert oder Tausend Dollar zum Millionär werden, wohl vorbei. Doch vom allgemeinen Optimismus am Kryptomarkt sowie der stark bullishen Situation in $PEPE könnte nicht nur der Coin selbst profitieren. Auch zahlreiche andere Meme-Coins könnten starke Aufwärtsbewegungen hinlegen. Besonders gut könnten sich auch Coins entwickeln, die sich derzeit noch im Presale befinden, da hier in manchen Fällen bis zum Launch bereits große Buchgewinne entstehen können.

Ist das der neue $PEPE? Lerne Sealana kennen.

Neuer Meme-Coin Sealana sammelt bereits im Presale über 2,3 Millionen Dollar ein!

Sealana ist ein Coin der auf der Solana-Blockchain basiert und damit sehr modern aufgebaut ist. Ziel von Sealana ist, zu den größten Meme-Coins in der Kryptowelt aufzusteigen und damit Coins wie $PEPE den Rang abzulaufen. Sollte das gelingen, könnten Investoren der ersten Stunde ein Vermögen verdienen.

(Sealana Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Das scheinen auch einige Anleger bereits verstanden zu haben, denn Sealana hat allein im Presale schon 2,38 Millionen Dollar eingesammelt. Sealana kann dabei ganz einfach über die angezeigte Wallet mit SOL oder auf der Website mit Ethereum oder USDT gekauft werden. 1 Sealana ($SEAL) entspricht derzeit 0,022 $. Allerdings könnte sich das nach dem Launch schnell ändern! Die Coins werden nach dem ICO per Airdrop in die Wallets der Investoren transferiert und können dann sofort gehandelt werden.

Jetzt $SEAL kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.