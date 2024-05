Higround, ein führender Anbieter von Premium Gaming-Peripheriegeräten, tut sich mit Minecraft zusammen, das beliebte Sandbox Game, um eine exklusive Kollektion zu präsentieren, die Gaming als Kunstform feiert. Die Kunst und Kreativität von Minecraft-Spielern wird zum Leben erweckt. Sie werden eingeladen, sich durch sorgfältig entworfene Peripheriegeräte zu erkunden und auszudrücken.

Die Partnerschaft Higround x Minecraft soll zum Symbol für Gaming als kreatives Medium und Kunstform werden. Zur Kollektion gehören die Keyboards Basecamp 65, Summit 65 und Performance 65 sowie passende Mousepads und sonstiges Zubehör. Jedes Produkt ist mit kultigen Verzierungen aus der Welt von Minecraft versehen, die die unterschiedlichen Landschaften, Charaktere und Kreaturen darstellen.

Von grünen Wäldern bis hin zu tiefen Minen lädt diese Kollektion die Gamer ein, die Kunst, die sie in ihren eigenen Welten schaffen, zum Leben zu erwecken.

"Die meisten sehen Videogames als einen jugendlichen Zeitvertreib an. Wir allerding glauben, dass insbesondere Spiele wie Minecraft eine Form der Kunst darstellen," sagt Creative Director und Mitgründer von Higround, Rustin Sotoodeh. "Minecraft's Gameplay brachte eine Generation von Kreativen hervor, die zum ersten Mal in der Lage waren, in jungen Jahren Häuser oder Kleidung zu entwerfen. Durch unsere Zusammenarbeit mit Minecraft zeigen wir der Welt diese Seite von Games die Kreativität."

Die Kollektion Higround x Minecraft wird ab dem 29. Mai 12:00 PM PT zum Kauf zur Verfügung stehen. Dann können Gamer die kultige Kunst von Minecraft in ihre Gaming Spaces integrieren. Mehr über Updates zur Veröffentlichung finden Sie unter Higround.co.

ÜBER HIGROUND

Higround ist eine Marke für Lifestyle und Computerperipheriegeräte, die eine gehobene Gaming-Kultur pflegt. Gegründet wurde das Unternehmen von Rustin Sotoodeh und Kha Lu. Es kreiert hochwertige Peripheriegeräte mit einzigartigem Design, die Mode, Gaming und Technologie miteinander verbinden. Jede Kapsel enthält eine Reihe von bestimmten Artikeln, die sich schnell verkaufen. Die Marke ist bereits Partnerschaften mit bekannten Marken wie Naruto, SEGA und Brain Dead eingegangen. Im Jahr 2021 wurde die Marke von esports powerhouse 100 Thieves akquiriert.

ÜBER MINECRAFT

Minecraft ist das am häufigsten verkaufte Videogame aller Zeiten. Millionen Spieler in allen Ländern und Territorien auf der ganzen Welt, einschließlich der Antarktis und des Vatikan, lieben das Game. Es dreht sich alles um die Errichtung von Blocks und Abenteuer. Das Minecraft Franchise zieht weiterhin neue Spieler an durch Updates, Spiele wie Minecraft Education, Minecraft Legends und Minecraft Dungeons eine Reihe von Verbraucherprodukten, eine wachsende Mediathek von In-Game-Marketplace-Content, Bücher und einen geplanten Film.

