Da die Automobiltechnologie in der Elektronik immer schneller wird, haben sich die Konstrukteure der zonalen Architektur zugewandt, um die Effizienz in den einzelnen Subsystemen zu maximieren und gleichzeitig die Verwaltung der Hardware- und Software-Stacks für das gesamte Fahrzeug zu erleichtern. Mouser Electronics, Inc., der autorisierte globale Distributor mit den neuesten elektronischen Komponenten und industriellen Automatisierungsprodukten, kündigte heute die neueste Folge seiner Empowering Innovation Together (EIT)-Technologieserie an, in der die Vorteile zonaler Architekturen und die verbesserten Konnektivitätsfunktionen untersucht werden, die sie Software-definierten Fahrzeugen (SDV) bieten. Dieser Teil der EIT-Reihe mit technischen Inhalten befasst sich mit Designkonzepten, Virtualisierung und zukünftigen Anwendungsfällen, die durch zonale Architekturen ermöglicht werden und zukünftige Innovationen in der Automobilindustrie vorantreiben.

Da sich die Automobilindustrie auf Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme verlagert, erfordern diese modernen Designs erhebliche Hardware- und Software-Upgrades. Die Leistung des Fahrzeugs wird optimiert, indem verschiedene Zonen innerhalb des Fahrzeugs geschaffen werden, die für bestimmte Funktionen zuständig sind, und indem Fahrzeug-Rechenplattformen implementiert werden. Dieser Ansatz bietet verbesserte Zuverlässigkeit, höhere Leistung und eine längere Lebensdauer für Autos und verwandelt sie letztendlich in ein immersives Erlebnis. Mouser untersucht, wie diese neuen Funktionen eine Fülle von Möglichkeiten für das Automobildesign und die Technik eröffnen können.

Nehmen Sie am The Tech Between Us Podcast teil, in dem Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser, und Christian Uebber, Chief Technology Officer bei ETAS, über die komplexe Natur fortschrittlicher Architekturen sprechen. Gemeinsam untersuchen sie die notwendigen Software- und Hardware-Änderungen für den Übergang zu neuen Computerplattformen, wobei sie die Bedeutung von Co-Design-Überlegungen hervorheben.

"In unserem neuesten Spotlight erkunden wir die transformativen Möglichkeiten der zonalen Architektur", so Yin. "Dieser zukunftsweisende Ansatz revolutioniert die Raumgestaltung, und wir beleuchten seine vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in aufschlussreichen Diskussionen mit führenden Experten auf diesem Gebiet."

Diese Serie umfasst technische Artikel, eine Infografik, ein Video und mehr, die die SDV-Bewegung vorstellen und zeigen, wie zonale Architekturen die Sicherheit, Effizienz und Personalisierung verbessern. Diese Ressourcen bieten eine Orientierungshilfe für Automobilingenieure, die die Vorteile dieser neuen Netzwerkarchitektur in Betracht ziehen.

