OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu 75 Jahre Grundgesetz:

"Es gibt allen Grund zum Verfassungspatriotismus: Dieses Grundgesetz ist ein Schatz, den wir hegen und pflegen müssen! (.) In Abwandlung eines Zitats des früheren Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang Böckenförde lebt das Grundgesetz von Voraussetzungen, die es selbst nicht garantieren kann. Dazu zählen Toleranz, die Bereitschaft zum Kompromiss und der Willen, sich an Regeln zu halten. Damit unsere Verfassung weiter ihre Strahlkraft entfalten kann, braucht es also engagierte Staatsbürger, die sich für Recht, Freiheit und Demokratie einsetzen."/yyzz/DP/ngu