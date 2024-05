FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. Mai 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 HKG: Lenovo, Jahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Interim Management Statement erste vier Monate 2024 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

08:00 DEU: DFV, Q1-Zahlen (10.00 h Call)

08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen

08:00 GBR: Royal Mail, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz

10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Secunet Security, Hauptversammlung, Essen

10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung, Wiesbaden

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Klöckner & Co, Hauptversammlung

12:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung

12:00 GBR: Rolls-Royce, Hauptversammlung

12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung

14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung

14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung

14:00 USA: Ralph Lauren, Q4-Zahlen

15:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung

19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 4/24

08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2023

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 4/24 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 4/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 4/24

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 4/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Destatis: Nutzung von Maschinen und Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren Energien in landwirtschaftlichen Betrieben (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023



08:00 DEU: Fortsetzung dbAccess European Champions Conference (bis 23.5.24) u.a. mit Novartis, Hannover Rück, K+S, Thyssenkrupp, Knorr-Bremse, Bilfinger, Vonovia, Hornbach, Daimler Truck, u.a. Frankfurt

09:30 DEU: Pk zu DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2024 mit DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben und DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen

DEU: Fortsetzung Weltgipfel der Verkehrsminister unter dem Thema «Greening Transport: keeping focus in times of cirses», Leipzig

BEL: Treffen der EU-Minister und -Ministerinnen zuständig für Wettbewerb (Forschung / Innovation), Brüssel

ITA: Treffen der G7-Finanzminister, Stresa



USA: US-Präsident Biden empfängt Kenias Präsident Ruto und First Lady zum Staatsbesuch, Washington °





