Das finnische Materialtechnologie-Start-up Fiberwood Ltd. hat eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 7,7 Mio. Euro von den bestehenden Investoren Metsä Spring und Stephen Industries sowie von öffentlichen Geldgebern erhalten. Mit dem Ziel, international zu wachsen, bereitet sich das Unternehmen nun auf den Eintritt in die kommerzielle Phase vor.

Fiberwood wurde 2019 gegründet und strebt die Weiterentwicklung von nachhaltigen und ökologischen Lösungen für den Bau- und Verpackungssektor an. Das Unternehmen hat eine Technologie und ein Produktionsverfahren entwickelt, um kreisförmige, fossilfreie Dämm- und Verpackungsmaterialien aus forstwirtschaftlichen Nebenströmen und anderen Naturfasern herzustellen.

"Unsere Produkte bieten umweltfreundliche, wiederverwertbare und ressourceneffiziente Alternativen zu herkömmlichen Dämmstoffen aus Mineralwolle und Verpackungspolstern aus Schaumstoff. Zudem ermöglichen wir den Einsatz nachhaltiger Produkte in ganz neuen Anwendungsbereichen", berichtet Tage Johansson, CEO bei Fiberwood.

Fiberwood vor Eintritt in die kommerzielle Phase mit Kurs auf internationales Wachstum

Im Frühjahr 2023 erhielt Fiberwood Kapital in Höhe von 3 Mio. Euro für seine Entwicklungstätigkeit. Mit der zusätzlichen Finanzierung wird das Unternehmen eine Testlinie einrichten, um sein Produktkonzept zu optimieren, die industrielle Skalierbarkeit zu gewährleisten und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beschleunigen. Die Testlinie wird die Fertigung von vollständig marktkompatiblen Produkten für kommerzielle Kundenprojekte ermöglichen.

Fiberwood arbeitet an mehreren Produktentwicklungsprojekten mit strategischen Kunden und steht kurz vor der Unterzeichnung der ersten kommerziellen Vereinbarungen.

"Die Finanzierungsrunde bestärkt Fiberwood in seiner Rolle als Pionier der Werkstofftechnologie. Wir legen den Grundstein für eine künftige Produktionslinie und minimieren die Risiken gleich zu Beginn. Mit unseren Investitionen in die Verfahrenstechnik unterscheiden wir uns auf dem Markt, verbessern unsere Wettbewerbsfähigkeit und tragen zur Entwicklung des finnischen Know-hows in der Forst- und Werkstofftechnik bei", so Johansson.

Fossilfreie Dämmstoffe und Verpackungen die klare Entscheidung für einen grünen und sauberen Planeten

Fiberwood ist ein Materialtechnologie-Start-up, das fossilfreie Dämm- und Verpackungsmaterialien aus Nebenströmen der Forstwirtschaft und anderen Naturfasern entwickelt. Das Unternehmen erschließt das Potenzial von Reststoffen, indem es sie zu wertvollen, wiederverwertbaren und kohlenstoffbindenden Materialien für verschiedene Anwendungsbereiche verarbeitet. Atmungsaktive und kompostierbare Dämm- und Verpackungsmaterialien sind umweltfreundliche Alternativen zu Dämmstoffen aus Mineralwolle und Verpackungspolstern aus Schaumstoff.

