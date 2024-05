NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Unilever nach jahrelanger Skepsis doppelt hochgestuft von "Underweight" auf "Overweight" und das Kursziel von 3600 auf 5100 Pence angehoben. Analystin Celine Pannuti zeigte sich in ihrer am Donnerstag vorliegenden Studie auch kurzfristig sehr optimistisch und gab den Papieren des Konsumgüterkonzerns daher den Status "Positive Catalyst Watch". Sie setzt am 25. Juli auf einen wachstumsstarken Quartalsbericht und gute Halbjahresmargen. Ihre Ergebnisschätzungen hob Pannuti bis 2026 um bis zu 6 Prozent./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2024 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2024 / 00:15 / BST

GB00B10RZP78