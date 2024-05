The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2024ISIN NameDE000A31C263 SGL CARBON SE O.N.NEUEAT0000A183S8 ERSTE GP BNK 14-24MTN1327USY2836BAN48 HONG KONG 19/24 REGSUS04636NAC74 ASTRAZEN.FI. 21/24US251526CJ68 DT.BANK NY. NTS DL 21/24DE000HLB23A7 LB.HESS.THR.CARRARA05B/21XS2002491517 NATWEST MKTS 19/24 MTNXS1571341830 PARKER-HANNIFIN 17/25REGSXS2003442436 AIB GROUP 19/24 MTNXS1713466495 HOLCIM F.LUX 19/UND FLRXS0070553820 EIB EUR. INV.BK 96/26 ZOUS502413BD83 L3 TECHS 14/24DE000A11QER4 BRANDENBURG MTN 14/24XS1071713470 CARLSBERG BREW. 14/24 MTNUS780099CH81 NATWEST GROUP PLC 14/24XS2546462966 DZ BANK IS.A1888FR0011896513 C.N.R.M.A.SA 14/UND.FLRXS2346307411 EBRD 21/24XS2338347003 JINKE PPTY 21/24