Nvidia füttert den AI-Hype weiter. Man erfüllte alle Erwartungen der Wall Street und kündigte obendrein noch einen Stock-Split an. Gerresheimer kauft zu. Mit der Übernahme von Bormioli Pharma stärkt das Unternehmen sein Portfolio an Glas- und Kunststoffverpackungen. Goldman Sachs sieht keine Zinssenkung in diesem Jahr mehr. In den Augen von CEO David Solomon ist die Wirtschaft zu stark und die Inflation zu hoch.Der asiatische Aktienhandel ist am Donnerstagmorgen in China und den Rest getrennt. Während die chinesischen Onshore und Offshore Indizes ...

