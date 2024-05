DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Verpackungshersteller Gerresheimer erweitert sein Pharmageschäft durch die Übernahme der Bormioli Pharma Gruppe. Dabei wird das Unternehmen mit 800 Millionen Euro bewertet, teilte Gerresheimer am Donnerstag in Düsseldorf mit. Konkret übernimmt Gerresheimer dabei die Holding-Gesellschaft der Bormioli Pharma, Blitz LuxCo Sarl, vom Finanzinvestor Triton. Bormioli Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Das Unternehmen verfügt den Angaben zufolge über neun Produktionsstandorte in Europa und kommt auf einen Jahresumsatz von rund 370 Millionen Euro sowie eine bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von etwa 21 Prozent.

Mit der Akquisition stärke Gerresheimer seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa, hieß es. Die Akquisition soll das Ergebnis pro Aktie um mehr als 10 Prozent ab dem ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Die Transaktion muss noch von verschiedenen Seiten genehmigt werden und soll im vierten Quartal abgeschlossen werden./nas/stk