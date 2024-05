EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

M1 Kliniken AG: Starkes Gewinnwachstum 2023 unterstreicht ambitionierte Pläne zur weltweiten Marktführerschaft in der Schönheitsmedizin



23.05.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





M1 Kliniken AG: Starkes Gewinnwachstum 2023 unterstreicht ambitionierte Pläne zur weltweiten Marktführerschaft in der Schönheitsmedizin Konzernumsatz steigt 2023 um 10,9 % auf 316,3 Mio. Euro

Hochprofitables Beauty-Segment treibt Wachstum mit einem Anstieg von 17,6 % auf 70,8 Mio. Euro voran

Konzern-Netto-Gewinn (nach Minderheiten) von 4,3 Mio. Euro auf 10,3 Mio. Euro verbessert

Dividendenvorschlag von 0,50 Euro pro Aktie

Mittelfristprognose für das Beauty-Segment: Zielumsatz von 200 bis 300 Mio. Euro bis 2029 mit einer EBIT-Marge von mindestens 20 % Berlin, 23.05.2024 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2023 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum setzte die M1-Gruppe ihren kontinuierlichen Wachstumskurs fort, wobei das hochprofitable Beauty-Segment einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg leistete. Der Konzern-Nettogewinn (nach Minderheiten) verdoppelte sich im Jahr 2023. Die M1-Gruppe sieht auch für die kommenden Jahre ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Die Mittelfristprognose für das Beauty-Segment sieht ein Umsatzwachstum auf 200 bis 300 Mio. Euro vor. Ziel ist es, dass die Marke "M1 Med Beauty" spätestens zu diesem Zeitpunkt weltweit führender privater Anbieter schönheitsmedizinischer Behandlungen innerhalb der Gruppe wird. Bereits heute ist "M1 Med Beauty" Marktführer in Europa und überzeugt durch herausragende Leistung zum besten Preis. Konzern-Netto-Gewinn (nach Minderheiten) mehr als verdoppelt

Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete die M1-Gruppe eine beeindruckende Umsatzsteigerung um 10,9 % auf 316,3 Mio. Euro im Vergleich zu 285,3 Mio. Euro im Vorjahr. Das Beauty-Segment erwies sich erneut als starker Wachstumstreiber mit einem Umsatzanstieg um 17,6 % auf 70,8 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern wuchs überproportional zum Umsatz um 68,5 % auf 15,7 Mio. Euro im Vergleich zu 9,3 Mio. Euro im Vorjahr. Der Konzern-Nettogewinn (nach Minderheiten) stieg im Jahr 2023 von 4,3 Mio. Euro auf 10,3 Mio. Euro, was einer deutlichen Verdopplung entspricht. Dementsprechend erhöhte sich der Konzern-Nettogewinn (nach Minderheiten) je Aktie von 0,24 Euro auf 0,54 Euro. Die Eigenkapitalquote der Gruppe betrug zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 solide 67,3 %. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen angesichts des profitablen Wachstums und der hohen Eigenkapitalquote eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,50 Euro je Aktie. Prognose 2029 für das Beauty-Segment: 200 bis 300 Mio. Euro Umsatz bei mindestens 20 % EBIT-Marge

Die M1-Gruppe sieht weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial. Treiber wird auch in den kommenden Jahren das Kerngeschäft rund um "M1 Med Beauty" sein. Die Mittelfristprognose sieht vor, dass M1 bis Jahresende 2029 150 bis 200 medizinische Fachzentren für ästhetische Medizin betreiben wird. Ende 2023 waren es insgesamt 58 Standorte - davon 38 in Deutschland und 20 im Ausland. In 2029 sollen sich etwa ein Drittel der Standorte im Inland und zwei Drittel im Ausland befinden. M1 ist aktuell in zehn Ländern von Australien über Deutschland bis Rumänien aktiv und sieht in jedem weiteres Expansionspotenzial. Darüber hinaus sollen bis 2029 auch neue Märkte erschlossen werden. In Osteuropa sind beispielsweise die Sach- und Personalkosten niedrig, das Preisniveau für qualitativ hochwertige medizinische Schönheitsbehandlungen hoch und es gibt kaum professionelle Wettbewerber. Daher hat beispielsweise der erste Standort in Rumänien schneller als üblich den Break-even erreicht. Die geplante Standortexpansion wird voraussichtlich zu einem deutlichen Umsatzanstieg führen. Bis zum Jahr 2029 wird erwartet, dass das Beauty-Segment einen Umsatzbeitrag von 200 bis 300 Mio. Euro zum Konzernumsatz leistet. Die EBIT-Marge im Beauty-Segment soll trotz der Anfangsinvestitionen für neue Fachzentren in neuen Ländern wie bisher bei mindestens 20 % liegen. Der Geschäftsbericht 2023 steht auf www.m1-kliniken.de zum Download zur Verfügung. Über die M1 Kliniken AG Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an 61 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten. Kontakt M1 Kliniken AG Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de



23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com