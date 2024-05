Berlin (ots/PRNewswire) -Mintos, die Multi-Asset-Plattform, die einen einzigartigen Mix aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten bietet, gibt die Einführung ihres neuesten Angebots bekannt: passive Investments in Mietimmobilien.Das neue Produkt bietet Anlegern eine leicht zugängliche, erschwingliche und unkomplizierte Möglichkeit, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Mit einer geringen Mindestinvestition von nur 50 € und geschätzten Renditen von 6 bis 8 % pro Jahr* bietet Mintos einem breiten Publikum Zugang zu Investitionen in Mietwohnimmobilien.Investitionen in Mietimmobilien erfordern in der Regel viel Kapital, verbunden mit hohen Gebühren und Steuern. Der Kaufprozess kann insbesondere bei grenzüberschreitenden Investitionen langwierig und komplex sein, und der Besitz einer Immobilie ist mit fortlaufendem Zeitaufwand verbunden, zum Beispiel für die Verwaltung und Instandhaltung. Die Investition in Mietimmobilien mit Mintos in Form von Immobilienwertpapieren ist dagegen einfach und bequem. Anleger können sich so an Mietimmobilien beteiligen, ohne die zugrundeliegende Immobilie direkt zu besitzen, sodass sie sich nicht mit komplizierten Kaufprozessen oder der Instandhaltung der Immobilie befassen müssen.Außerdem sind Immobilieninvestments oft wenig liquide, da das Kapital über längere Zeiträume gebunden ist. Bei Mintos profitieren die Kunden von der Flexibilität, jederzeit über den Mintos-Zweitmarkt auf ihr Kapital zugreifen zu können - das sichert die Liquidität der Anlagen.Die passive Herangehensweise an die Investition in Mietimmobilien bietet Anlegern die Möglichkeit, Renditen aus dem Cashflow von Immobilien zu erzielen, da sie einen stetigen Einkommensstrom aus Mietzahlungen und das Potenzial für Kapitalzuwachs beim Verkauf der Immobilie erwarten können."Wir freuen uns, passive Mietimmobilieninvestments in unsere Plattform aufzunehmen", sagt Martins Sulte, Mintos-CEO und -Mitgründer. "Dieses neue Produkt steht im Einklang mit unserem Ziel, Investments für jedermann zugänglich zu machen. Es bietet Anlegern eine einfache Möglichkeit, ihre Portfolios mit alternativen Anlagen zu diversifizieren und unterstützt unser Engagement, passive, langfristige Anlagestrategien anzubieten."Weitere Informationen zu passiven Immobilieninvestments auf Mintos finden Sie unterhttps://www.mintos.com/de/real-estate/invest.* Die geschätzte Rendite setzt sich zusammen aus geschätzten 5 % Nettoimmobilienzahlungen und geschätzten 1 bis 3 % jährlicher Wertsteigerung der Immobilie. Es ist wichtig zu wissen, dass die geschätzten Renditen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.Email: stephanie.kreeger@mintos.com, (mailto:stephanie.kreeger@mintos.com) Phone: 37125727410Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244368/4711426/mintos_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mintos-fuhrt-neues-mietimmobilien-investmentprodukt-fur-passive-investoren-ein-302151628.htmlOriginal-Content von: Mintos, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172253/5785078