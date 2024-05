WIESBADEN (ots) -- Betriebe setzen vor allem Photovoltaik zur Energiegewinnung ein- 91 % der Betriebe nutzen eigene Traktoren und Zugmaschinen, aber nur etwa jeder fünfte Betrieb nutzt eigene Mähdrescher oder Erntemaschinen- Präzisionstechniken zum Ausbringen von Dünger, Pestiziden und Saatgut sowie Maschinen zur Unterstützung der Nutztierhaltung weit verbreitetVon den 255 000 landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland verfügten 65 100 Betriebe oder gut ein Viertel (26 %) im Jahr 2023 über Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 2023 mitteilt, handelte es sich dabei vor allem um Betriebe mit Photovoltaikanlagen (61 200 Betriebe; 94 %). Von den Betrieben mit Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nutzten zudem 15 % (9 500) Biomasse, 5 % (3 600) Windkraft, 5 % (3 300) Solarthermie und 1 % (700) Wasserkraft zur Energiegewinnung.Mähdrescher und andere vollmechanisierte Erntemaschinen meist nicht im alleinigen BetriebsbesitzZwischen März 2022 und Februar 2023 setzten 232 900 und damit 91 % aller landwirtschaftlichen Betriebe Traktoren und andere Zugmaschinen ein, die sich in ihrem Alleinbesitz befanden. Dabei kamen insgesamt rund 695 200 betriebseigene Maschinen zum Einsatz. Gut ein Drittel (90 000; 35 %) der Betriebe gab an, dass auch Traktoren und andere Zugmaschinen Dritter, wie zum Beispiel von Lohnunternehmen, Maschinenringen oder im Rahmen von Nachbarschaftshilfen zum Einsatz kamen. Etwa die Hälfte der Betriebe setzte zudem Mähdrescher (121 200; 48 %) und andere vollmechanisierte Erntemaschinen (126 900; 50 %) von Dritten ein. Demgegenüber griffen lediglich 17 % aller Betriebe (42 900) auf betriebseigene Mähdrescher und 21 % der Betriebe (54 600) auf andere vollmechanisierte Erntemaschinen im Alleinbesitz zurück.Fast jeder fünfte Betrieb nutzt Präzisionstechnik zur AusbringungDie effiziente Verwendung von Pestiziden oder Pflanzennährstoffen wird in der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Fläche, nicht zuletzt aufgrund von Umweltschutzaspekten oder ökonomischen Gründen, immer wichtiger. Dies schlägt sich auch in der verwendeten Technik nieder. Für eine bedarfsgerechte und variabel steuerbare Ausbringung (z. B. von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln, Pflanz- oder Saatgut) setzte im Jahr 2023 knapp ein Fünftel (47 000; 18 %) aller landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf entsprechende Präzisionstechnik. 19 400 Betriebe verwendeten Maschinen zur reihenweisen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und setzten somit auf ein verlustminderndes Verfahren. 14 500 Betriebe gaben an, über selbststeuernde, autonome Maschinen zu verfügen, die bei mehr als der Hälfte (8 200; 57 %) dieser Betriebe zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln eingesetzt wurden.Knapp die Hälfte der viehhaltenden Betriebe setzt Maschinen in der Nutztierhaltung einAuch in der Nutztierhaltung unterstützt der Einsatz von Technik die landwirtschaftlichen Betriebe. Von den 161 700 viehhaltenden Betrieben in Deutschland nutzte im Jahr 2023 beinahe jeder zweite (77 900; 48 %) eine spezielle maschinelle Unterstützung, insbesondere im Bereich der Fütterung. Dabei verwendeten etwa 56 100 dieser Betriebe (72 %) Mahl- und Mischgeräte zur Vorbereitung der Futtergabe, 31 200 Betriebe (40 %) nutzen automatische Fütterungssysteme. 30 300 Betriebe (39 %) setzten Technik zur automatischen Regulierung des Stallklimas ein. 28 300 Betriebe (36 %) überwachten ihre Tierbestände mit technischen Mitteln (z. B. mittels Kamera, Ton oder Aktivitätsmessung). Automatische Melksysteme (Melkroboter) kamen bei 8 800 Betrieben und damit bei 19 % der deutschlandweit 46 600 Milchviehbetriebe zum Einsatz.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse und weitere Pressemitteilungen zur Agrarstrukturerhebung 2023 bietet die Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Weiterführende Daten für die Bereiche Maschinen und Lagerung sowie Erzeugung erneuerbarer Energien bieten die Statistischen Berichte "Landwirtschaftliche Betriebe - Maschinen und Lagerung" sowie "Landwirtschaftliche Betriebe - Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien". Diese stehen unter der Rubrik "Publikationen" bereit.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Agrarstrukturen und Betriebsregister,Telefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5785071