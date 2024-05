Mit einem satten Kurssprung von gut 30 Prozent nach den Zahlen zum ersten Quartal 2024 hat sich die Aktie von Hexagon Purus an der Börse zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet. Und der positive Newsflow reißt nicht ab: Auf die Premiere des Tern Trucks in Las Vegas am 20. Mai folgte am Mittwoch ein weiterer Deal mit Toyota Motor.Demnach wurde Hexagon Purus von Toyota North America als Lieferant für Komponenten für die Serienproduktion des Brennstoffzellen-Elektroantriebs für schwere Nutzfahrzeuge auserkoren. ...

