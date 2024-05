Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0827 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend (1,0820). Auch gegenüber dem Franken hat sich die US-Devise über Nacht kaum bewegt. Aktuell wird der Greenback zu 0,9144 Franken gehandelt und damit eine Spur tiefer als am Vorabend mit 0,9154. Das Währungspaar Euro-Franken kostet derweil mit 0,9905 ...

