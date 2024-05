Viele in der Vorwoche noch zögerliche institutionelle Investoren haben mittlerweile dem DAX den Rücken gekehrt.Zusammenfassung Die heutige Stimmungserhebung hat ans Licht gebracht, was zumindest ein größerer Teil der institutionellen Investoren schon länger auf der Agenda stehen hatten. Verbuchten wir noch in der Vorwoche einen Rekordstand bei den neutral gestimmten Akteuren (45 Prozent der Befragten entschieden sich so), hat sich diese Gruppe wieder auf Normalniveau zurückgebildet, zugunsten einer ...

