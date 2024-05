EM Microelectronic und die SATO Corporation, ein weltweit führender Hersteller von Druck- und Etikettierlösungen, geben bekannt, dass SATOs RAIN-RFID- und HF-Drucker die CL4NX- und CL6NX-Plus-Industriedrucker sowie die CT4-LX-Desktopdrucker -, die für den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und intelligente Industrieanwendungen entwickelt wurden, jetzt nativ em|echo-V RAINFC-Etiketten drucken und kodieren können.

Die Landschaft im Einzelhandel, in der Industrie und im Gesundheitswesen befindet sich im Umbruch. Im Einzelhandel suchen Kunden nach hyper-personalisierten Erlebnissen und Omnichannel-Einkaufsreisen, während sich Marken mit agilen Lieferketten und dem sich abzeichnenden Digitalen Produktpass auseinandersetzen. In der "intelligenten" Industrie geht es um die Optimierung von Produktionsabläufen, die Digitalisierung von Daten und Dokumenten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie um den einfachen Zugriff auf diese Dokumente. Das Gesundheitswesen steht vor einem ähnlichen Scheideweg, wenn es darum geht, Patientensicherheit, personalisierte Pflege und betriebliche Effizienz in Einklang zu bringen und Ferntherapien für chronische Krankheiten vorzuschlagen und das alles bei gleichzeitigem Kampf gegen den Personalmangel.

Die Technologie

Die Technologie der Radiofrequenz-Identifikation (RFID) hat sich in diesen Märkten zunehmend durchgesetzt, wobei der Einzelhandel eine Vorreiterrolle spielt. RFID nutzt Radiowellen zur drahtlosen Identifizierung von Objekten durch gleichzeitiges, genaues Lesen mehrerer Etiketten, so dass im Gegensatz zur Barcode- oder QR-Code-Technologie keine Sichtverbindung erforderlich ist.

Je nach Betriebsfrequenz werden zwei RFID-Technologien für unterschiedliche Zwecke eingesetzt.

RAIN RFID arbeitet im Ultrahochfrequenzbereich (UHF) bei 860-960 MHz und ermöglicht größere Lesereichweiten mit Druckern oder Lesegeräten. RAIN eignet sich aufgrund seiner großen Lesereichweite bei UHF-Frequenzen hervorragend für das Lieferkettenmanagement. Dies ermöglicht eine genaue Bestandsverfolgung, agile Lieferkettenabläufe und Fehlervermeidung durch Automatisierung. Die Marktzahlen bestätigen dies:

RAIN-RFID wächst von 2022 bis 2023 um 32 mit insgesamt 44,7 Milliarden ausgelieferten Chips 2023

Allerdings schränken spezielle Lesegeräte den Einsatz von RAIN-RFID bei direkten Kundenkontakten ein.

Die NFC-Technologie, die im Hochfrequenzbereich (HF) bei 13,56 MHz arbeitet, nutzt die Allgegenwärtigkeit von Smartphones für eine kürzere, aber gut erreichbare Lesereichweite. Dies macht sie ideal für B2C-Anwendungen und ermöglicht eine kürzere Lesereichweite, typischerweise nur wenige Zentimeter, bei hoher Zugänglichkeit durch Smartphones. Dies macht es ideal für kunden- (oder patienten-)zentrierte Dienstleistungen, die einen direkten Dialog zwischen Kunden und Marken oder Patienten und ihren Ferntherapien aufrechterhalten.

RAIN RFID-basierte Etiketten erfassen B2B-Produktinteraktionen. NFC-basierte Etiketten erfassen die Kundeninteraktion mit Produkten. Es gibt jedoch keine Korrelation zwischen RAIN- und NFC-registrierten Produktinteraktionen, was zu einer Lücke zwischen Produktrückverfolgbarkeit und Kundeninteraktion führt. Dies ist der Punkt, an dem die ganzheitliche Produktbetrachtung versagt. Da das Datum und der Ort des Produktkaufs nicht mit NFC-"Taps" verknüpft sind, können die Marken in ihrer Lieferkette nicht ohne weiteres das spezifische Produkt identifizieren, das das Interesse des Kunden geweckt hat.

Ein revolutionärer Ansatz für RFID

Stellen Sie sich nun eine Welt vor, in der die Produktlieferdaten nahtlos mit den Kundenanfragen verknüpft sind.

Marken haben einen ganzheitlichen Überblick über den Weg ihrer Produkte, um schneller zu agieren und intelligenter mit Kunden in Kontakt zu treten. Die Kunden verbinden sich über die Produkte mit den Marken, um bewusste und vorteilhafte Kaufentscheidungen zu treffen. Dies ist kein Traum dies ist ein transformativer Ansatz, der durch eine einzigartige RFID-Technologie ermöglicht wird, die von dem Schweizer Unternehmen EM Microelectronic entwickelt und produziert wird.

Diese einzigartige RFID-Technologie wird RAINFC genannt eine Synergie aus zwei Abkürzungen da sie die Synergie der RAIN- und NFC-Welt nutzt. RAINFC vereint die Vorteile von RAIN-RFID und NFC in einem einzigen integrierten Schaltkreis (IC) und ermöglicht den Austausch von Informationen zwischen zwei Schnittstellen über einen gemeinsamen IC-Speicher. Das Herzstück von RAINFC ist der IC der EM-Microelectronic-Marke em|echo-V.

em|echo-V ist in Produktetiketten integriert und ermöglicht eine ganzheitliche 360°-Produkttransparenz und korreliert Produktdaten, die von RAIN RFID- und NFC-Schnittstellen gewonnen werden. Es eröffnet eine Welt der Möglichkeiten im Einzelhandel, in der Industrie und im Gesundheitswesen. Rationalisierte Abläufe und automatisierter Datenfluss, agile Lieferketten, personalisierte Kundenerlebnisse oder Remote-Patientenservices sind jetzt mit einem einzigen Produktetikett möglich.

Der gemeinsam genutzte IC-Speicher ermöglicht es, Produktetiketten entweder mit RAIN-RFID- oder HF-Druckern und -Lesegeräten oder sogar mit Smartphones für kleine Kennzeichnungs-Chargen zu kodieren.

Die Rolle der SATO-Drucker für die Aktivierung der em|echo-V-basierten Etiketten

Drucker spielen eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung der RFID-Technologie im Gesundheitswesen und im Einzelhandel ("Source Tagging"). Durch die Integration von Druck und Kodierung rationalisieren RFID-Drucker den Quellensicherungsprozess und machen separate Kodierungsschritte überflüssig. Dies verbessert die Effizienz und verringert das Risiko von Fehlern, die den Produktionsprozess stören könnten.

Die Drucker kodieren die Tags mit em|echo-V bei hoher Geschwindigkeit über eine UHF-Schnittstelle und drucken sie direkt in der Produktionsanlage oder im Lager aus. Wenn es um begrenzte Mengen oder spezifische Aufträge geht, ist der kompakte CT4-LX-Desktopdrucker eine ideale Lösung. SATO bietet eine Druck- und Überprüfungslösung für seine Druckerlinie an, um sicherzustellen, dass die gedruckten Etiketten richtig gelesen werden.

Bei der Einführung von RFID haben Unternehmen die Wahl, entweder ein neues Managementsystem einzuführen oder es in ihre bestehenden Lieferkettensysteme zu integrieren. Bei SATO-Druckern ermöglicht die native Unterstützung von Loftware Cloud und NiceLabel den Druck und die Kodierung von Etiketten, die sich problemlos in bestehende Barcode-Druck-Workflows integrieren lassen. Sie ist hoch skalierbar für den globalen Einsatz und bietet die höchste Sicherheitsstufe SOC 2 Typ II.

Mit der SATO-Etikettierungslösung können Unternehmen auf einfache Weise die Daten definieren, die in den RAIN-Speicher geschrieben werden müssen, und die Daten, die für den NFC-Speicher des ICs bestimmt sind, einschließlich der Konvertierung des Elektronischen Produktcodes (EPC) und der Generierung der NDEF-Nachricht. Der EPC wird für die Bestandskontrolle und die Rückverfolgbarkeit von Produkten in Echtzeit verwendet, während das NDEF-Format für die Speicherung und den Austausch von Informationen wie URLs und Klartext verwendet wird, die für die Kundenansprache genutzt werden können.

Aktivieren von em|echo-V-basierten Etiketten mit SATO-Druckern

Kompatible Firmware

CL4NX Plus RFID: ab Version 1.14.1-r1 (Bestätigung: CL4NX Plus Web-Handbuch)

CT4-LX RFID: ab Version 6.6.5 (Bestätigung: CT4-LX Web-Handbuch)

Wenden Sie sich an den technischen Support von SATO vor Ort, wenn ein Firmware-Update erforderlich ist: SATO weltweites Netzwerk

Die Synergie der RAIN-RFID- und NFC-Welt in einem Etikett erschließt das volle Potenzial der RFID-Technologie im Einzelhandel, in der Industrie und im Gesundheitswesen.

