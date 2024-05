Rekordumsatz inmitten harter Preispolitik

Die Alibaba Group Holding und weitere E-Commerce-Unternehmen haben positive Umsatzzahlen aus ihren mittjährigen 618-Promotionaktionen veröffentlicht, was als Stimmungsbarometer für die Verbraucher in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gilt. Nur vier Stunden nach Beginn des Verkaufsereignisses auf den Plattformen Taobao und Tmall konnten 59 Marken ihre Bruttohandelswarenwerte (GMV) auf über 100 Millionen Yuan steigern, während 376 Produkte einen GMV von über 10 Millionen Yuan erreichten. Im Gegensatz zum letzten Jahr, als große E-Commerce-Unternehmen in einer herausfordernden Wirtschaftslage auf die Veröffentlichung von GMV-Zahlen verzichteten, scheinen die Unternehmen diesmal nichts unversucht zu lassen, um Käufer anzulocken. E-Commerce-Größen wie Alibaba und JD.com sowie kleinere Player verzichten dabei auf die Vorverkaufszeit, stattdessen überschütten [...]

