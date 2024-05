SÃO Paulo und Zug Schweiz (ots/PRNewswire) -Crypto-Valley: Zwei Pioniere erschliessen den globalen Immobilienmarkt- D¥N -Emittent Dynasty erwirbt Beteiligung an Tokenisierungsdienstleister BrickMark- Abwicklung der Investition von 10 Millionen CHF mit Dynasty-Zahlungs-Token- Tokenisierung von Immobilien im Wert von 1,5 Milliarden CHF durch BrickMark geplantDie Tokenisierungspioniere Dynasty Global Investments AG (Dynasty) und BrickMark Group AG (BrickMark) mit Sitz in Zug/Schweiz haben heute eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach BrickMark den von Dynasty herausgegebenen D¥N-Zahlungs-Token in seine Tokenisierungsplattform für Immobilien integrieren wird. Im Gegenzug wird Dynasty eine strategische Beteiligung an BrickMark erwerben. Die Investition in Höhe von insgesamt 10 Millionen CHF wird Teil der Serie-A-Finanzierung sein und hauptsächlich mit Dynasty's Payment Token abgewickelt. Der Abschluss der Finanzierung wird bis Ende Juni 2024 erwartet.Diese Transaktion stellt für beide Unternehmen einen wichtigen Schritt im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie auf den globalen Immobilienmärkten dar. Der von Dynasty emittierte immobilienfokussierte Zahlungs-Token D¥N wird in Zukunft eine führende Rolle bei tokenisierten Immobilientransaktionen spielen. Ab sofort können über die BrickMark-Plattform tokenisierte Immobilien problemlos mit D¥N gehandelt werden.BrickMark wird in den kommenden Monaten auf seiner Plattform Immobilienwerte im Wert von über 1,5 Milliarden CHF tokenisieren, wobei bereits 400 Millionen CHF dieser Werte aus dem Portfolio von Dynasty stammen. Über seine Tokenisierungsplattform BrickGate ist BrickMark bereits in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf dem afrikanischen Kontinent aktiv. Die Zusammenarbeit mit Dynasty wird die Reichweite von BrickMark auf dem amerikanischen Kontinent erheblich erweitern.Eduardo Carvalho, CEO und Mitgründer der Dynasty Global AG, erwartet, dass sich der Token des Unternehmens weltweit ähnlich Tether für den Immobilienmarkt durchsetzen wird. "Jede Kryptowährung durchläuft verschiedene Validierungsprozesse. Im Falle von Bitcoin geschah dies erstmals 2010, als diese für den Kauf von zwei Pizzen akzeptiert wurde. Für D¥N ist die Integration in die BrickMark-Plattform ein strategischer Schritt, der seinen Wert weiter unterstreicht."Für Stephan Rind, CEO und Gründer der BrickMark Group AG, markiert die Integration von D¥N und die Beteiligung der Dynasty Global AG einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Wachstumsstrategie des Unternehmens. "Dank D¥N sind wir nun in der Lage, weltweit eine einheitliche und kostengünstige Lösung für die unterschiedlichsten Immobilientransaktionen auf Basis einer universellen und anerkannten Kryptowährung anzubieten, welche privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu Märkten verschafft, die bis anhin nur wenigen offen standen".D¥N hat den Zulassungsprozess in der Schweiz erfolgreich abgeschlossen und wurde von der Schweizer Finanzmarktaufsicht als Zahlungs-Token qualifiziert. Am 1. Mai 2024 hat die brasilianische Finanzmarktaufsicht CVM D¥N als Zahlungs-Token für den brasilianischen Markt autorisiert. Die Dynasty Global AG wird durch die Schweizer Finanzmarktaufsicht reguliert. Mit einer maximalen Emission von 21 Millionen Stück ist D¥N derzeit in Brasilien über Mercado Bitcoin und bei anderen internationalen Börsen gelistet.Dynasty Global AGDie Dynasty Global AG ist das weltweit erste Unternehmen, das Kryptowährungen ausgibt und ein Immobilienportfolio als Referenz für seine Zahlungs-Token verwendet. Durch D¥N vereinfacht der Emittent Finanz- und Immobilientransaktionen weltweit und bietet ein dezentralisiertes Erlebnis sowie eine grössere Stabilität, da sich sein Referenzwert auf einen realen Vermögenswert bezieht. Das Unternehmen, das auf den europäischen, asiatischen und brasilianischen Märkten stark vertreten ist, hat seinen Sitz in Zug, dem Crypto Valley der Schweiz. Mit maximal 21 Millionen ausgegebenen Token ist D¥N an verschiedenen globalen Börsen gelistet und in Brasilien an der Mercado Bitcoin-Börse erhältlich.BrickMark Gruppe AGDie BrickMark Group AG ist ein Pionier im Bereich der Tokenisierung von Immobilienvermögen und ein Anbieter von Komplettlösungen für die Kreation, Emission und Verwaltung digitaler Vermögenswerte und Wertpapiere. Seit seiner Gründung im Jahr 2018 war das Unternehmen führend bei einer Vielzahl von Transaktionen, darunter die weltweit grösste Tokenisierung einer einzelnen Gewerbeimmobilie an der Bahnhofstrasse in Zürich. Bis heute hat das Unternehmen Tokenisierungs-Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 160 Millionen US-Dollar durchgeführt. BrickMark betreibt die erste vollständig skalierbare vertikale Tokenisierungsinfrastruktur für Immobilienvermögen in Europa, BRICKGATE, welche sie in den letzten Jahren selbst entwickelt hatte. Damit ist die Gruppe in der Lage, den schnell wachsenden Tokenisierungsmarkt zu bedienen, dessen Volumen nach Expertenschätzungen von 310 Milliarden USD im Jahr 2022 auf 16 Billionen USD im Jahr 2030 wachsen wird. 