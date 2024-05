Mainz (ots) -ZDF-Programmhinweis / PW 22/2024 / 15.05 Uhr / Bares für RaresBitte aktualisierte Programmtexte beachten!ZDFMontag, 27. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Brosche, einen Liegesessel, vier Eierbecher mit Tablett, ein Modeschmuck-Konvolut, eine alte Butterdose und ein Gemälde von Bengt Nordenberg.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 28. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Spielzeug-Batmobil, einen Porzellanteller, eine Diamantbrosche, eine Tischglocke, ein vierteiliges Schmuckset und eine Deckenleuchte.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 29. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellan-Tiger, ein Armband, eine Dosenverschlussmaschine, eine Bodenvase, eine "Uruk-hai"-Figur und einen Ring mit Brillanten.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 30. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Radierung von Heinrich Vogeler, eine Flachshechel, Weingläser, einen Chronographen, ein Goldkreuz mit Almandin und eine Bronzefigur.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 31. Mai 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren zwei Landschaftsgemälde, einen Garderobenkoffer, ein Schmuck-Konvolut, ein Rupfentier-Dromedar, ein Kreuz mit Bergkristall und Picknickbesteck.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5785153