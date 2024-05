Innerhalb von Perowskit-Solarzellen können Defekte der Kristallstruktur zu Energieverlusten führen. Stefan Weber von der Universität Stuttgart will sie mit einem neu entwickelten Mikroskop lokalisieren. Mit dem neuen Photovoltaik-Mikroskop will Stefan Weber am Institut für Photovoltaik (ipv) der Universität Stuttgart die Funktion von Perowskit-Solarzellen auf der Ebene von Nanostrukturen untersuchen. Für sein Projekt NanoPlot hat er gerade einen ERC Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...