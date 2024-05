Die chinesische Handelskammer in Brüssel warnt vor möglichen Gegenmaßnahmen Pekings auf Strafzölle für chinesische E-Autos. Im Raum stehen offenbar Einfuhrzölle in Höhe von bis zu 25 Prozent - aber nicht auf E-Autos, sondern auf bestimmte Verbrenner aus der EU und den USA. In einer Nachricht auf "X" (ehemals Twitter) gibt die chinesische Handelskammer in Brüssel an, von "Insidern" darüber informiert worden zu sein, dass China Zölle in Höhe von 25 ...

