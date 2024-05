DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nvidia beflügelt Chipwerte

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Allgemein war die Kauflust eher gedämpft, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am späten Mittwoch veröffentlicht wurde, gegen baldige Zinssenkungen gesprochen hatte. Demnach sind die Notenbanker zu dem Schluss gekommen, dass sie die Zinsen noch länger als erwartet auf dem aktuellen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren.

Dazu verunsicherte ein Großmanöver des chinesischen Militärs rund um Taiwan die Anleger. Damit will Peking wohl den neuen taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te auf die Probe stellen, einen Verfechter der Unabhängigkeit Taiwans. Thema am Markt war auch das Risiko eines neuen Handelsstreits zwischen den USA und China, nachdem Washington neue Strafzölle auf chinesische Waren beschlossen hatte, die ab dem 1. August gelten sollen.

Chipwerte profitierten in der Region derweil von dem optimistischen Ausblick, den Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA bei der Vorlage starker Geschäftszahlen gegeben hatte.

An den chinesischen Börsen ging es deutlicher abwärts. In Schanghai verlor der Composite-Index 1,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index gab in Hongkong im späten Handel um 1,5 Prozent nach. Die Unterstützung durch die in der vergangenen Woche angekündigten Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung sei ausgelaufen, hieß es aus dem Handel. Zinssorgen ließen die zuletzt gestiegenen Preise verschiedener Rohstoffe zurückkommen und belasteten damit auch die Aktien der Branche. Aluminum Corp of China fielen in Schanghai um gut 3 Prozent. China Hongqiao gaben in Hongkong um 3,4 Prozent nach und Jiangxi Copper um 3,8 Prozent.

Die Aktien des weltgrößten PC-Herstellers Lenovo profitierten nur vorübergehend von den starken Quartalszahlen, die das Unternehmen vorgelegt hatte. Im Hongkonger Späthandel notierten die Titel 0,7 Prozent niedriger. Hier belastete wohl die Gefahr eines Handelsstreits zwischen USA und China.

Netease verbilligten sich um 6 Prozent und Xiaomi um 2,4 Prozent - jeweils vor der für Donnerstag angekündigten Zahlenvorlage. In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,3 Prozent, unter anderem gestützt vom nach wie vor schwachen Yen. Gesucht waren auch hier Chipwerte. Tokyo Electron rückten um 1,8 Prozent vor, Advantest um 5,4 Prozent und Lasertec um 6,3 Prozent.

Der Aktienmarkt in Seoul schloss knapp behauptet, nachdem die Bank of Korea den Leitzins stabil gehalten hatte. Gleichzeitig hatte die Notenbank die Prognose des heimischen Wirtschaftswachstums angehoben und damit signalisiert, dass Zinssenkungen länger auf sich warten lassen dürften. Der Kospi sank um 0,1 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts und Chipgiganten Samsung Electronics stieg um 1,2 Prozent. SK Hynix verbesserten sich um 1,4 Prozent.

In Taiwan gewann der Taiex ungeachtet des chinesischen Militärmanövers 0,3 Prozent. Indexschwergewicht TSMC profitierte mit einem Plus von 1,3 Prozent von den starken Nvidia-Zahlen und schloss auf Rekordhoch.

Um 0,5 Prozent niedriger ging der S&P/ASX-200 in Sydney aus dem Handel, belastet von Kursverlusten des schwergewichteten Bergbausektors. Dort verbilligten sich BHP um 2,9 Prozent, nachdem sich Analysten skeptisch zum Erfolg des Übernahmegebots für Anglo American geäußert hatten. Fortescue büßten 1,1 Prozent ein. Rio Tinto verloren 2 Prozent. Gegen den Konzern wurde in Papua-Neuguinea eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Umweltschäden eingereicht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.811,80 -0,5% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.103,22 +1,3% +15,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.721,81 -0,1% +2,5% 08:00 Schanghai-Comp. 3.116,73 -1,3% +4,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.914,15 -1,5% +13,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 21.607,43 +0,3% +20,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.316,74 +0,3% +2,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.629,39 +0,5% +11,5% 11:00 BSE (Mumbai) 74.586,13 +0,5% +3,3% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0828 +0,0% 1,0824 1,0855 -2,0% EUR/JPY 169,62 -0,0% 169,65 169,80 +9,0% EUR/GBP 0,8509 -0,0% 0,8511 0,8520 -1,9% GBP/USD 1,2725 +0,1% 1,2718 1,2742 -0,0% USD/JPY 156,65 -0,1% 156,73 156,42 +11,2% USD/KRW 1.363,62 -0,1% 1.365,07 1.365,02 +5,1% USD/CNY 7,1098 +0,2% 7,0926 7,0935 +0,1% USD/CNH 7,2558 +0,0% 7,2538 7,2486 +2,0% USD/HKD 7,8073 +0,0% 7,8073 7,8058 -0,0% AUD/USD 0,6621 +0,0% 0,6619 0,6658 -2,8% NZD/USD 0,6110 +0,2% 0,6095 0,6113 -3,3% Bitcoin BTC/USD 69.463,63 +0,0% 69.449,78 69.767,62 +59,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,22 77,57 -0,5% -0,35 +6,5% Brent/ICE 81,68 81,90 -0,3% -0,22 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.364,10 2.378,47 -0,6% -14,37 +14,6% Silber (Spot) 30,43 30,78 -1,1% -0,34 +28,0% Platin (Spot) 1.031,47 1.040,00 -0,8% -8,53 +4,0% Kupfer-Future 4,80 4,84 -0,9% -0,04 +22,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

