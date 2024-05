Amusnet Interactive scheint im Jahr 2022 aus dem Nichts aufgetaucht zu sein, komplett mit einer Bibliothek von Hunderten von Spielen, viele davon sofortige Hits. Wenn das eher unwahrscheinlich klingt, dann liegt es daran, dass es so ist.Amusnet Interactive war eigentlich der neue Name der Marke, die früher als EGT Interactive bekannt war, der Anbieter selbst existiert also schon seit geraumer Zeit. Viele ihrer Spiele finden Sie auch im Wazamba Casino.Dieses Unternehmen wurde 2002 in Sofia, Bulgarien, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...